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В России лопаются панорамные крыши китайских кроссоверов

В России лопаются панорамные крыши китайских кроссоверов - 14.08.2026, ПРАЙМ

В России лопаются панорамные крыши китайских кроссоверов

Панорамные крыши китайских кроссоверов трескаются из-за летнего зноя на юге России, сообщается на сайте Life.ru. | 14.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-14T14:33+0300

2026-08-14T14:33+0300

2026-08-14T14:33+0300

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Панорамные крыши китайских кроссоверов трескаются из-за летнего зноя на юге России, сообщается на сайте Life.ru. "Владельцы китайских кроссоверов массово потянулись в российские автосервисы с одинаковой бедой - панорамные крыши их машин не пережили южного зноя и покрылись трещинами или попросту лопнули", - пишет издание. Отмечается, чаще всего с такой поломкой сталкивались владельцы Chery Tiggo 7 Pro, Chery Tiggo 7 Pro Max, Jetour Dashing и Changan CS55 Plus. Все эти машины в конце июля и начале августа находились на юге - в Ставрополье, на Кубани, в Крыму и соседних регионах, уточняется в материале. Машины подолгу стояли под жарким солнцем, а затем приезжали на ремонт с одной и той же проблемой: панорамная крыша оказывалась повреждена или полностью разрушена лучами, говорится в публикации. Согласно материалу, страховые компании не считают такие случаи страховыми и отказываются возмещать ущерб, поэтому владельцам приходится доплачивать за ремонт от 30 до 200 тысяч рублей. В материале отмечается, что аналогичная ситуация наблюдалась зимой, когда у Geely лопались задние стекла даже при небольших морозах, однако страховщики также отказывали в выплатах, ссылаясь на возможный заводской брак.

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бизнес, общество , кубань, крым, geely