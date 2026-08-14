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В России лопаются панорамные крыши китайских кроссоверов
В России лопаются панорамные крыши китайских кроссоверов - 14.08.2026, ПРАЙМ
В России лопаются панорамные крыши китайских кроссоверов
Панорамные крыши китайских кроссоверов трескаются из-за летнего зноя на юге России, сообщается на сайте Life.ru. | 14.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-14T14:33+0300
2026-08-14T14:33+0300
2026-08-14T14:33+0300
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Панорамные крыши китайских кроссоверов трескаются из-за летнего зноя на юге России, сообщается на сайте Life.ru.
"Владельцы китайских кроссоверов массово потянулись в российские автосервисы с одинаковой бедой - панорамные крыши их машин не пережили южного зноя и покрылись трещинами или попросту лопнули", - пишет издание.
Отмечается, чаще всего с такой поломкой сталкивались владельцы Chery Tiggo 7 Pro, Chery Tiggo 7 Pro Max, Jetour Dashing и Changan CS55 Plus. Все эти машины в конце июля и начале августа находились на юге - в Ставрополье, на Кубани, в Крыму и соседних регионах, уточняется в материале. Машины подолгу стояли под жарким солнцем, а затем приезжали на ремонт с одной и той же проблемой: панорамная крыша оказывалась повреждена или полностью разрушена лучами, говорится в публикации.
Согласно материалу, страховые компании не считают такие случаи страховыми и отказываются возмещать ущерб, поэтому владельцам приходится доплачивать за ремонт от 30 до 200 тысяч рублей.
В материале отмечается, что аналогичная ситуация наблюдалась зимой, когда у Geely лопались задние стекла даже при небольших морозах, однако страховщики также отказывали в выплатах, ссылаясь на возможный заводской брак.
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Бизнес, Общество , КУБАНЬ, КРЫМ, Geely
В России лопаются панорамные крыши китайских кроссоверов
Life.ru: панорамные крыши китайских кроссоверов трескаются из-за зноя на юге России
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Панорамные крыши китайских кроссоверов трескаются из-за летнего зноя на юге России, сообщается на сайте Life.ru.
"Владельцы китайских кроссоверов массово потянулись в российские автосервисы с одинаковой бедой - панорамные крыши их машин не пережили южного зноя и покрылись трещинами или попросту лопнули", - пишет издание.
Отмечается, чаще всего с такой поломкой сталкивались владельцы Chery Tiggo 7 Pro, Chery Tiggo 7 Pro Max, Jetour Dashing и Changan CS55 Plus. Все эти машины в конце июля и начале августа находились на юге - в Ставрополье, на Кубани, в Крыму и соседних регионах, уточняется в материале. Машины подолгу стояли под жарким солнцем, а затем приезжали на ремонт с одной и той же проблемой: панорамная крыша оказывалась повреждена или полностью разрушена лучами, говорится в публикации.
Согласно материалу, страховые компании не считают такие случаи страховыми и отказываются возмещать ущерб, поэтому владельцам приходится доплачивать за ремонт от 30 до 200 тысяч рублей.
В материале отмечается, что аналогичная ситуация наблюдалась зимой, когда у Geely лопались задние стекла даже при небольших морозах, однако страховщики также отказывали в выплатах, ссылаясь на возможный заводской брак.