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В России средний возраст парка легковушек составил 15,4 года

В России средний возраст парка легковушек составил 15,4 года - 14.08.2026, ПРАЙМ

В России средний возраст парка легковушек составил 15,4 года

Средний возраст парка легковых автомобилей в России по состоянию на 1 июля 2026 года составил 15,4 года, при этом за последний год он не увеличился, сообщило... | 14.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-14T14:42+0300

2026-08-14T14:42+0300

2026-08-14T14:42+0300

бизнес

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северо-запад

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Средний возраст парка легковых автомобилей в России по состоянию на 1 июля 2026 года составил 15,4 года, при этом за последний год он не увеличился, сообщило агентство "Автостат" со ссылкой на своего директора Сергея Целикова. "Средний возраст парка легковых машин в нашей стране составляет 15,4 года (по состоянию на 1 июля 2026 года). Это значит, что за последний год парк не постарел", - говорится в сообщении. Уточняется, что всего в стране к концу первого полугодия 2026 года было зарегистрировано 47,74 миллиона легковых автомобилей. Наименьший средний возраст парка легковушек зафиксирован в Москве - 11,5 года. В Санкт-Петербурге показатель составил 12,4 года, а самые возрастные машины - в Дальневосточном ФО (21,8 года). "Чем ближе к центру страны, тем автомобили становятся моложе. Так, в Сибири средний возраст составляет 18,7 года, на Северном Кавказе – 15,9 года, на Юге – 15,7 года, на Урале – 15,1 года, а на Северо-Западе – 14,4 года", - отмечают в "Автостате".

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