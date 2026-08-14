Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России средний возраст парка легковушек составил 15,4 года - 14.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260814/rossija-872316970.html
В России средний возраст парка легковушек составил 15,4 года
В России средний возраст парка легковушек составил 15,4 года - 14.08.2026, ПРАЙМ
В России средний возраст парка легковушек составил 15,4 года
Средний возраст парка легковых автомобилей в России по состоянию на 1 июля 2026 года составил 15,4 года, при этом за последний год он не увеличился, сообщило... | 14.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-14T14:42+0300
2026-08-14T14:42+0300
бизнес
россия
москва
санкт-петербург
северо-запад
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872316970.jpg?1786707752
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Средний возраст парка легковых автомобилей в России по состоянию на 1 июля 2026 года составил 15,4 года, при этом за последний год он не увеличился, сообщило агентство "Автостат" со ссылкой на своего директора Сергея Целикова. "Средний возраст парка легковых машин в нашей стране составляет 15,4 года (по состоянию на 1 июля 2026 года). Это значит, что за последний год парк не постарел", - говорится в сообщении. Уточняется, что всего в стране к концу первого полугодия 2026 года было зарегистрировано 47,74 миллиона легковых автомобилей. Наименьший средний возраст парка легковушек зафиксирован в Москве - 11,5 года. В Санкт-Петербурге показатель составил 12,4 года, а самые возрастные машины - в Дальневосточном ФО (21,8 года). "Чем ближе к центру страны, тем автомобили становятся моложе. Так, в Сибири средний возраст составляет 18,7 года, на Северном Кавказе – 15,9 года, на Юге – 15,7 года, на Урале – 15,1 года, а на Северо-Западе – 14,4 года", - отмечают в "Автостате".
москва
санкт-петербург
северо-запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, санкт-петербург, северо-запад
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Северо-Запад
14:42 14.08.2026
 
В России средний возраст парка легковушек составил 15,4 года

"Автостат": средний возраст парка легковушек в России составил 15,4 года

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Средний возраст парка легковых автомобилей в России по состоянию на 1 июля 2026 года составил 15,4 года, при этом за последний год он не увеличился, сообщило агентство "Автостат" со ссылкой на своего директора Сергея Целикова.
"Средний возраст парка легковых машин в нашей стране составляет 15,4 года (по состоянию на 1 июля 2026 года). Это значит, что за последний год парк не постарел", - говорится в сообщении.
Уточняется, что всего в стране к концу первого полугодия 2026 года было зарегистрировано 47,74 миллиона легковых автомобилей.
Наименьший средний возраст парка легковушек зафиксирован в Москве - 11,5 года. В Санкт-Петербурге показатель составил 12,4 года, а самые возрастные машины - в Дальневосточном ФО (21,8 года).
"Чем ближе к центру страны, тем автомобили становятся моложе. Так, в Сибири средний возраст составляет 18,7 года, на Северном Кавказе – 15,9 года, на Юге – 15,7 года, на Урале – 15,1 года, а на Северо-Западе – 14,4 года", - отмечают в "Автостате".
 
БизнесРОССИЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГСеверо-Запад
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала