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Россия за полгода увеличила экспорт электроэнергии в Казахстан на 20,3%
Россия за полгода увеличила экспорт электроэнергии в Казахстан на 20,3% - 14.08.2026, ПРАЙМ
Россия за полгода увеличила экспорт электроэнергии в Казахстан на 20,3%
Россия за первые шесть месяцев 2026 года увеличила экспорт электроэнергии в Казахстан на 20,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,68... | 14.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-14T16:37+0300
2026-08-14T16:37+0300
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Россия за первые шесть месяцев 2026 года увеличила экспорт электроэнергии в Казахстан на 20,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,68 миллиарда кВт.ч, следует из презентации "Интер РАО".
Поставки электроэнергии в Монголию снизились на 6%, до 0,45 миллиарда кВт.ч, а в другие страны - на 11%, до 1,07 миллиарда кВт.ч.
Россия увеличила экспорт электроэнергии в первом полугодии 2026 года на 4% - до 3,198 миллиарда кВт.ч, снизила импорт на 5,3% - до 1,206 миллиарда кВт.ч, сообщило "Интер РАО" ранее в пятницу.
Импорт электроэнергии на 94% обеспечил Казахстан. Объем поставок из республики снизился на 4,7%, до 1,12 миллиарда кВт.ч, а из других стран - на 13,4%, до 0,08 миллиарда кВт.ч.
"Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ, и единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии в РФ.
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россия, казахстан, монголия, европа, интер рао, снг
РОССИЯ, КАЗАХСТАН, МОНГОЛИЯ, ЕВРОПА, Интер РАО, СНГ
Россия за полгода увеличила экспорт электроэнергии в Казахстан на 20,3%
"Интер РАО": Россия увеличила экспорт электроэнергии в Казахстан за полгода на 20,3%
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Россия за первые шесть месяцев 2026 года увеличила экспорт электроэнергии в Казахстан на 20,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,68 миллиарда кВт.ч, следует из презентации "Интер РАО".
Поставки электроэнергии в Монголию снизились на 6%, до 0,45 миллиарда кВт.ч, а в другие страны - на 11%, до 1,07 миллиарда кВт.ч.
Россия увеличила экспорт электроэнергии в первом полугодии 2026 года на 4% - до 3,198 миллиарда кВт.ч, снизила импорт на 5,3% - до 1,206 миллиарда кВт.ч, сообщило "Интер РАО" ранее в пятницу.
Импорт электроэнергии на 94% обеспечил Казахстан. Объем поставок из республики снизился на 4,7%, до 1,12 миллиарда кВт.ч, а из других стран - на 13,4%, до 0,08 миллиарда кВт.ч.
"Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ, и единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии в РФ.