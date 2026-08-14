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Россия за полгода увеличила экспорт электроэнергии в Казахстан на 20,3%

Россия за полгода увеличила экспорт электроэнергии в Казахстан на 20,3% - 14.08.2026, ПРАЙМ

Россия за полгода увеличила экспорт электроэнергии в Казахстан на 20,3%

Россия за первые шесть месяцев 2026 года увеличила экспорт электроэнергии в Казахстан на 20,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,68... | 14.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-14T16:37+0300

2026-08-14T16:37+0300

2026-08-14T16:37+0300

россия

казахстан

монголия

европа

интер рао

снг

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Россия за первые шесть месяцев 2026 года увеличила экспорт электроэнергии в Казахстан на 20,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,68 миллиарда кВт.ч, следует из презентации "Интер РАО". Поставки электроэнергии в Монголию снизились на 6%, до 0,45 миллиарда кВт.ч, а в другие страны - на 11%, до 1,07 миллиарда кВт.ч. Россия увеличила экспорт электроэнергии в первом полугодии 2026 года на 4% - до 3,198 миллиарда кВт.ч, снизила импорт на 5,3% - до 1,206 миллиарда кВт.ч, сообщило "Интер РАО" ранее в пятницу. Импорт электроэнергии на 94% обеспечил Казахстан. Объем поставок из республики снизился на 4,7%, до 1,12 миллиарда кВт.ч, а из других стран - на 13,4%, до 0,08 миллиарда кВт.ч. "Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ, и единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии в РФ.

казахстан

монголия

европа

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россия, казахстан, монголия, европа, интер рао, снг