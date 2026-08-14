https://1prime.ru/20260814/rossija-872399964.html

Россия и Таиланд преодолеют трудности в сотрудничестве

Россия и Таиланд преодолеют трудности в сотрудничестве - 14.08.2026, ПРАЙМ

Россия и Таиланд преодолеют трудности в сотрудничестве

Россия и Таиланд смогут преодолеть существующие трудности в сотрудничестве, поскольку возможностей для его развития больше, заявил заместитель премьер-министра, | 14.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-14T17:19+0300

2026-08-14T17:19+0300

2026-08-14T17:23+0300

россия

таиланд

сергей лавров

александр новак

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Россия и Таиланд смогут преодолеть существующие трудности в сотрудничестве, поскольку возможностей для его развития больше, заявил заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Королевства Таиланд Сихасак Пхуангкеткео. "У нас была очень откровенная дискуссия (на заседании межправительственной комиссии 14 августа - ред.) о некоторых трудностях в торговле и инвестициях. Но я думаю, что мы можем преодолеть эти трудности, потому что знаем: возможностей больше", - сказал Пхуангкеткео на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Визит Пхуангкеткео в Россию проходит с 12 по 15 августа. В среду он обсудил с вице-премьером РФ Александром Новаком торгово-экономическое сотрудничество двух стран, в том числе в сфере энергетики.

таиланд

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россия, таиланд, сергей лавров, александр новак