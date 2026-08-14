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Россия и Таиланд преодолеют трудности в сотрудничестве
Россия и Таиланд преодолеют трудности в сотрудничестве - 14.08.2026, ПРАЙМ
Россия и Таиланд преодолеют трудности в сотрудничестве
Россия и Таиланд смогут преодолеть существующие трудности в сотрудничестве, поскольку возможностей для его развития больше, заявил заместитель премьер-министра, | 14.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-14T17:19+0300
2026-08-14T17:19+0300
2026-08-14T17:23+0300
россия
таиланд
сергей лавров
александр новак
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Россия и Таиланд смогут преодолеть существующие трудности в сотрудничестве, поскольку возможностей для его развития больше, заявил заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Королевства Таиланд Сихасак Пхуангкеткео. "У нас была очень откровенная дискуссия (на заседании межправительственной комиссии 14 августа - ред.) о некоторых трудностях в торговле и инвестициях. Но я думаю, что мы можем преодолеть эти трудности, потому что знаем: возможностей больше", - сказал Пхуангкеткео на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Визит Пхуангкеткео в Россию проходит с 12 по 15 августа. В среду он обсудил с вице-премьером РФ Александром Новаком торгово-экономическое сотрудничество двух стран, в том числе в сфере энергетики.
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россия, таиланд, сергей лавров, александр новак
РОССИЯ, ТАИЛАНД, Сергей Лавров, Александр Новак
Россия и Таиланд преодолеют трудности в сотрудничестве
Замглавы МИД Таиланда Пхуангкеткео: возможности для развития сотрудничества больше
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Россия и Таиланд смогут преодолеть существующие трудности в сотрудничестве, поскольку возможностей для его развития больше, заявил заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Королевства Таиланд Сихасак Пхуангкеткео.
"У нас была очень откровенная дискуссия (на заседании межправительственной комиссии 14 августа - ред.) о некоторых трудностях в торговле и инвестициях. Но я думаю, что мы можем преодолеть эти трудности, потому что знаем: возможностей больше", - сказал Пхуангкеткео на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Визит Пхуангкеткео в Россию проходит с 12 по 15 августа. В среду он обсудил с вице-премьером РФ Александром Новаком торгово-экономическое сотрудничество двух стран, в том числе в сфере энергетики.