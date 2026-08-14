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У первой партии Jetour Dashing в России была проблема с панорамной крышей

У первой партии Jetour Dashing в России была проблема с панорамной крышей - 14.08.2026, ПРАЙМ

У первой партии Jetour Dashing в России была проблема с панорамной крышей

Проблема с треснувшей от жары панорамной крышей наблюдалась у первой партии Jetour Dashing в России, но ее поставщик был оперативно заменен, сообщили РИА... | 14.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-14T18:40+0300

2026-08-14T18:40+0300

2026-08-14T18:40+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Проблема с треснувшей от жары панорамной крышей наблюдалась у первой партии Jetour Dashing в России, но ее поставщик был оперативно заменен, сообщили РИА Новости в пресс-службе бренда. Как сообщалось ранее в пятницу на сайте Life.ru, панорамные крыши китайских кроссоверов трескаются из-за летнего зноя на юге России. Среди моделей, владельцы которых якобы сталкивались с такой поломкой, назывался в том числе Jetour Dashing. "Проблема действительно возникала на первой партии автомобилей Jetour Dashing. Поставщик панорамных крыш был оперативно заменен, повторных случаев поломок на новых партиях автомобилей выявлено не было", - говорится в сообщении. Еще одной моделью, у которой якобы есть проблема с панорамной крышей, был назван Changan C55 Plus. Однако представительство марки сообщило ранее в пятницу РИА Новости, что подобных обращений не зафиксировало.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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