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У первой партии Jetour Dashing в России была проблема с панорамной крышей - 14.08.2026, ПРАЙМ
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У первой партии Jetour Dashing в России была проблема с панорамной крышей
У первой партии Jetour Dashing в России была проблема с панорамной крышей - 14.08.2026, ПРАЙМ
У первой партии Jetour Dashing в России была проблема с панорамной крышей
Проблема с треснувшей от жары панорамной крышей наблюдалась у первой партии Jetour Dashing в России, но ее поставщик был оперативно заменен, сообщили РИА... | 14.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-14T18:40+0300
2026-08-14T18:40+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Проблема с треснувшей от жары панорамной крышей наблюдалась у первой партии Jetour Dashing в России, но ее поставщик был оперативно заменен, сообщили РИА Новости в пресс-службе бренда. Как сообщалось ранее в пятницу на сайте Life.ru, панорамные крыши китайских кроссоверов трескаются из-за летнего зноя на юге России. Среди моделей, владельцы которых якобы сталкивались с такой поломкой, назывался в том числе Jetour Dashing. "Проблема действительно возникала на первой партии автомобилей Jetour Dashing. Поставщик панорамных крыш был оперативно заменен, повторных случаев поломок на новых партиях автомобилей выявлено не было", - говорится в сообщении. Еще одной моделью, у которой якобы есть проблема с панорамной крышей, был назван Changan C55 Plus. Однако представительство марки сообщило ранее в пятницу РИА Новости, что подобных обращений не зафиксировало.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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192
40
192
40
бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
18:40 14.08.2026
 
У первой партии Jetour Dashing в России была проблема с панорамной крышей

В компании Jetour Dashing рассказали о проблеме с треснувшей от жары панорамной крышей

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Проблема с треснувшей от жары панорамной крышей наблюдалась у первой партии Jetour Dashing в России, но ее поставщик был оперативно заменен, сообщили РИА Новости в пресс-службе бренда.
Как сообщалось ранее в пятницу на сайте Life.ru, панорамные крыши китайских кроссоверов трескаются из-за летнего зноя на юге России. Среди моделей, владельцы которых якобы сталкивались с такой поломкой, назывался в том числе Jetour Dashing.
"Проблема действительно возникала на первой партии автомобилей Jetour Dashing. Поставщик панорамных крыш был оперативно заменен, повторных случаев поломок на новых партиях автомобилей выявлено не было", - говорится в сообщении.
Еще одной моделью, у которой якобы есть проблема с панорамной крышей, был назван Changan C55 Plus. Однако представительство марки сообщило ранее в пятницу РИА Новости, что подобных обращений не зафиксировало.
 
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