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В России разработали план по возвращению неиспользуемой пашни - 14.08.2026, ПРАЙМ
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В России разработали план по возвращению неиспользуемой пашни
В России разработали план по возвращению неиспользуемой пашни - 14.08.2026, ПРАЙМ
В России разработали план по возвращению неиспользуемой пашни
План по возвращению в сельхозоборот более 10 миллионов гектаров неиспользуемой пашни разработали в России по итогам заседания комиссии Госсовета РФ по сельскому | 14.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-14T20:38+0300
2026-08-14T20:38+0300
сельское хозяйство
россия
госсовет
минсельхоз
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НАЛЬЧИК, 14 авг - ПРАЙМ. План по возвращению в сельхозоборот более 10 миллионов гектаров неиспользуемой пашни разработали в России по итогам заседания комиссии Госсовета РФ по сельскому хозяйству, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. "Провел заседание комиссии Госсовета РФ по направлению "Сельское хозяйство". Обсудили то, что особенно важно для наших аграриев и всего российского АПК. Одна из задач - вернуть в сельхозоборот неиспользуемые земли. Потенциал есть в 51 регионе. Речь идет почти о более чем 10 миллионах гектаров пашни. План, как это сделать, есть. Работу координирует Минсельхоз России", - написал Владимиров в своем канале на платформе "Макс". По его словам, на заседании обсуждалось и техническое перевооружение отрасли, упор в котором необходимо делать на отечественное сельхозмашиностроение и доступный сервис для аграриев, а также на сохранение качества земель и защиту от опустынивания. В частности, в стадии разработки находятся федеральные программы по борьбе с опустыниванием, подготовленные с учетом особенностей территорий. "Вопросы, проработанные на комиссии, планируется в дальнейшем включить в повестку заседания Госсовета России под председательством президента страны. Продолжаем их подготовку", - добавил губернатор Ставрополья.
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сельское хозяйство, россия, госсовет, минсельхоз
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Госсовет, Минсельхоз
20:38 14.08.2026
 
В России разработали план по возвращению неиспользуемой пашни

Владимиров: в России разработали план по возвращению в сельхозоборот неиспользуемой пашни

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НАЛЬЧИК, 14 авг - ПРАЙМ. План по возвращению в сельхозоборот более 10 миллионов гектаров неиспользуемой пашни разработали в России по итогам заседания комиссии Госсовета РФ по сельскому хозяйству, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
"Провел заседание комиссии Госсовета РФ по направлению "Сельское хозяйство". Обсудили то, что особенно важно для наших аграриев и всего российского АПК. Одна из задач - вернуть в сельхозоборот неиспользуемые земли. Потенциал есть в 51 регионе. Речь идет почти о более чем 10 миллионах гектаров пашни. План, как это сделать, есть. Работу координирует Минсельхоз России", - написал Владимиров в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, на заседании обсуждалось и техническое перевооружение отрасли, упор в котором необходимо делать на отечественное сельхозмашиностроение и доступный сервис для аграриев, а также на сохранение качества земель и защиту от опустынивания. В частности, в стадии разработки находятся федеральные программы по борьбе с опустыниванием, подготовленные с учетом особенностей территорий.
"Вопросы, проработанные на комиссии, планируется в дальнейшем включить в повестку заседания Госсовета России под председательством президента страны. Продолжаем их подготовку", - добавил губернатор Ставрополья.
 
Сельское хозяйствоРОССИЯГоссоветМинсельхоз
 
 
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