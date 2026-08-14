https://1prime.ru/20260814/rossija-872405609.html

В России перенесли старт маркировки строительных материалов

В России перенесли старт маркировки строительных материалов - 14.08.2026, ПРАЙМ

В России перенесли старт маркировки строительных материалов

Правительство России перенесло старт маркировки строительных материалов на июнь 2027 года, соответствующее постановление размещено на официальном портале... | 14.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-14T20:59+0300

2026-08-14T20:59+0300

2026-08-14T20:59+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Правительство России перенесло старт маркировки строительных материалов на июнь 2027 года, соответствующее постановление размещено на официальном портале публикации правовых актов. Планировалось, что мера заработает с 1 декабря 2026 года. Теперь старт - "с 1 июня 2027 года", следует из текста документа о правилах маркировки отдельных видов строительных материалов в потребительской упаковке средствами идентификации. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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