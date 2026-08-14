https://1prime.ru/20260814/rossija-872405609.html
В России перенесли старт маркировки строительных материалов
В России перенесли старт маркировки строительных материалов - 14.08.2026, ПРАЙМ
В России перенесли старт маркировки строительных материалов
Правительство России перенесло старт маркировки строительных материалов на июнь 2027 года, соответствующее постановление размещено на официальном портале... | 14.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-14T20:59+0300
2026-08-14T20:59+0300
2026-08-14T20:59+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Правительство России перенесло старт маркировки строительных материалов на июнь 2027 года, соответствующее постановление размещено на официальном портале публикации правовых актов.
Планировалось, что мера заработает с 1 декабря 2026 года. Теперь старт - "с 1 июня 2027 года", следует из текста документа о правилах маркировки отдельных видов строительных материалов в потребительской упаковке средствами идентификации.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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бизнес, россия
В России перенесли старт маркировки строительных материалов
Правительство России перенесло старт маркировки строительных материалов на июнь 2027 года
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Правительство России перенесло старт маркировки строительных материалов на июнь 2027 года, соответствующее постановление размещено на официальном портале публикации правовых актов.
Планировалось, что мера заработает с 1 декабря 2026 года. Теперь старт - "с 1 июня 2027 года", следует из текста документа о правилах маркировки отдельных видов строительных материалов в потребительской упаковке средствами идентификации.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.