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Маркировку сладостей в России расширили на чупа-чупсы - 14.08.2026, ПРАЙМ
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Маркировку сладостей в России расширили на чупа-чупсы
Маркировку сладостей в России расширили на чупа-чупсы - 14.08.2026, ПРАЙМ
Маркировку сладостей в России расширили на чупа-чупсы
Маркировку сладостей в России расширили на чупа-чупсы, следует из постановления правительства РФ, размещенного на сайте публикования правовых актов. | 14.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-14T21:02+0300
2026-08-14T21:02+0300
бизнес
россия
михаил мишустин
минпромторг
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Маркировку сладостей в России расширили на чупа-чупсы, следует из постановления правительства РФ, размещенного на сайте публикования правовых актов. Постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. "Правительство РФ постановляет: пункт 3 Правил маркировки отдельных сладостей … дополнить подпунктом "м" следующего содержания: "на карамель … шарообразной формы, закрепленную на палочке-держателе и упакованную путем скручивания упаковочного материала непосредственно на продукте", - говорится в документе. При этом вторичная потребительская упаковка при ее наличии подлежит маркировке, если первичная упаковка не маркирована, добавляется в поправках. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. Минпромторг в июне предлагал исключить из маркировки карамель на палочке из-за особенностей упаковки таких изделий весом до 30 граммов. Поэтапная обязательная маркировка кондитерских изделий началась с 1 марта текущего года. Тогда начали маркироваться печенье, зефир, пастила, мармелад, вафли, халва, восточные сладости, а также ореховые и шоколадные пасты. С 1 мая под новые требования попали торты, пирожные, рулеты, круассаны. Третий этап начался 1 июля - тогда маркировка распространилась на шоколад, драже и карамель.
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бизнес, россия, михаил мишустин, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Минпромторг
21:02 14.08.2026
 
Маркировку сладостей в России расширили на чупа-чупсы

В России расширили маркировку сладостей на чупа-чупсы

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Маркировку сладостей в России расширили на чупа-чупсы, следует из постановления правительства РФ, размещенного на сайте публикования правовых актов.
Постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.
"Правительство РФ постановляет: пункт 3 Правил маркировки отдельных сладостей … дополнить подпунктом "м" следующего содержания: "на карамель … шарообразной формы, закрепленную на палочке-держателе и упакованную путем скручивания упаковочного материала непосредственно на продукте", - говорится в документе.
При этом вторичная потребительская упаковка при ее наличии подлежит маркировке, если первичная упаковка не маркирована, добавляется в поправках. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Минпромторг в июне предлагал исключить из маркировки карамель на палочке из-за особенностей упаковки таких изделий весом до 30 граммов.
Поэтапная обязательная маркировка кондитерских изделий началась с 1 марта текущего года. Тогда начали маркироваться печенье, зефир, пастила, мармелад, вафли, халва, восточные сладости, а также ореховые и шоколадные пасты. С 1 мая под новые требования попали торты, пирожные, рулеты, круассаны. Третий этап начался 1 июля - тогда маркировка распространилась на шоколад, драже и карамель.
 
БизнесРОССИЯМихаил МишустинМинпромторг
 
 
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