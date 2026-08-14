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Поставки пива из Евросоюза в Россию выросли в 2,7 раза
Поставки пива из Евросоюза в Россию выросли в 2,7 раза - 14.08.2026, ПРАЙМ
Поставки пива из Евросоюза в Россию выросли в 2,7 раза
Поставки пива из Евросоюза в Россию в июне этого года выросли в 2,7 раза по сравнению с предыдущим месяцем - до максимальных с прошлого сентября 4,1 миллиона... | 14.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-14T14:30+0300
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Поставки пива из Евросоюза в Россию в июне этого года выросли в 2,7 раза по сравнению с предыдущим месяцем - до максимальных с прошлого сентября 4,1 миллиона евро, свидетельствуют данные Евростата, которые изучило РИА Новости. При этом в годовом выражении объем поставок сократился на 44%. Такой заметный прирост в месячном выражении главным образом произошел за счет роста экспорта пива из Польши - в 6,6 раза к маю и в 3 раза за год, до 2,3 миллиона евро. На втором месте расположилась Литва с 677 тысячами евро. Она нарастила свои поставки за месяц в 6 раз, а за год - сократила втрое. Тройку замкнула Бельгия с показателем 473 тысячи евро, что 1,7 раза больше, чем в мае. Чехия поставила в РФ пива на 448 тысячи евро (-25%), Германия - на 109 тысяч (рост в 1,9 раза), Латвия - на 59 тысяч, Португалия - на 39 тысяч евро. По итогам первого полугодия из ЕС в Россию было экспортировано пива на 4,95 миллиона евро - в 5,2 раза меньше, чем за первые шесть месяцев 2025 года.
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мировая экономика, россия, польша, литва, бельгия, ес
Мировая экономика, РОССИЯ, ПОЛЬША, ЛИТВА, БЕЛЬГИЯ, ЕС
Поставки пива из Евросоюза в Россию выросли в 2,7 раза
Поставки пива из Евросоюза в Россию в июне выросли до 4,1 миллиона евро