https://1prime.ru/20260814/rossiya-872318222.html
РЖД расширили географию продажи билетов на электрички через чат-бот
РЖД расширили географию продажи билетов на электрички через чат-бот - 14.08.2026, ПРАЙМ
РЖД расширили географию продажи билетов на электрички через чат-бот
"Российские железные дороги" расширили применение чат-бота на платформе "Макс" для покупки билетов на электрички на 23 пригородные компании в 60 регионах РФ,... | 14.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-14T15:01+0300
2026-08-14T15:01+0300
2026-08-14T16:30+0300
бизнес
россия
калининград
ржд
https://cdnn.1prime.ru/img/83674/45/836744555_0:132:1045:720_1920x0_80_0_0_eb4b64f41d3d9eb46a1a8328ab387728.jpg
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. "Российские железные дороги" расширили применение чат-бота на платформе "Макс" для покупки билетов на электрички на 23 пригородные компании в 60 регионах РФ, сообщили РЖД. "Продолжаем делать покупку билетов проще и быстрее. Теперь чат-бот по продаже билетов на электрички в мессенджере Макс стал доступен пассажирам 23 пригородных компаний в 60 регионах – от Калининграда до Сахалина", - говорится в сообщении. В чат-боте можно оформить до 5 разовых билетов в одном заказе, а также квитанции на провоз велосипедов, багажа и животных, рассказали в компании. Чат-бот работает круглосуточно, для его работы не нужно устанавливать дополнительные приложения, кроме "Макса". Для покупки билета нужно выбрать регион, дату, станции отправления и прибытия, поезд и вид билета. После этого заказ можно оплатить банковской картой. Полученный штрих-код нужно предъявить контролеру или отсканировать на турникете. "Подключение перевозчиков и регионов продолжается. Ранее возможность оформлять билеты на электрички с помощью мессенджера Макс уже была реализована на полигонах обслуживания пригородных пассажирских компаний: АО "Северо-Западная ППК", АО "Экспресс-пригород", АО "Омск-пригород" и АО "Кузбасс-пригород", АО "Алтай-пригород" и АО "Краспригород"", - добавили в РЖД. Услуга покупки билетов через "Макс" пользуется популярностью, отметили в РЖД. На данный момент через сервис оформлено около 550 тысяч билетов.
калининград
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83674/45/836744555_0:34:1045:818_1920x0_80_0_0_2b32474b536ca510d70dc186f1fc2d54.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, калининград, ржд
Бизнес, РОССИЯ, КАЛИНИНГРАД, РЖД
РЖД расширили географию продажи билетов на электрички через чат-бот
РЖД расширили применение чат-бота на платформе Макс для покупки билетов на электрички
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. "Российские железные дороги" расширили применение чат-бота на платформе "Макс" для покупки билетов на электрички на 23 пригородные компании в 60 регионах РФ, сообщили РЖД.
"Продолжаем делать покупку билетов проще и быстрее. Теперь чат-бот по продаже билетов на электрички в мессенджере Макс стал доступен пассажирам 23 пригородных компаний в 60 регионах – от Калининграда
до Сахалина", - говорится в сообщении.
В чат-боте можно оформить до 5 разовых билетов в одном заказе, а также квитанции на провоз велосипедов, багажа и животных, рассказали в компании. Чат-бот работает круглосуточно, для его работы не нужно устанавливать дополнительные приложения, кроме "Макса".
Для покупки билета нужно выбрать регион, дату, станции отправления и прибытия, поезд и вид билета. После этого заказ можно оплатить банковской картой. Полученный штрих-код нужно предъявить контролеру или отсканировать на турникете.
"Подключение перевозчиков и регионов продолжается. Ранее возможность оформлять билеты на электрички с помощью мессенджера Макс уже была реализована на полигонах обслуживания пригородных пассажирских компаний: АО "Северо-Западная ППК", АО "Экспресс-пригород", АО "Омск-пригород" и АО "Кузбасс-пригород", АО "Алтай-пригород" и АО "Краспригород"", - добавили в РЖД
.
Услуга покупки билетов через "Макс" пользуется популярностью, отметили в РЖД. На данный момент через сервис оформлено около 550 тысяч билетов.