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РЖД расширили географию продажи билетов на электрички через чат-бот

РЖД расширили географию продажи билетов на электрички через чат-бот - 14.08.2026, ПРАЙМ

РЖД расширили географию продажи билетов на электрички через чат-бот

"Российские железные дороги" расширили применение чат-бота на платформе "Макс" для покупки билетов на электрички на 23 пригородные компании в 60 регионах РФ,... | 14.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-14T15:01+0300

2026-08-14T15:01+0300

2026-08-14T16:30+0300

бизнес

россия

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ржд

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. "Российские железные дороги" расширили применение чат-бота на платформе "Макс" для покупки билетов на электрички на 23 пригородные компании в 60 регионах РФ, сообщили РЖД. "Продолжаем делать покупку билетов проще и быстрее. Теперь чат-бот по продаже билетов на электрички в мессенджере Макс стал доступен пассажирам 23 пригородных компаний в 60 регионах – от Калининграда до Сахалина", - говорится в сообщении. В чат-боте можно оформить до 5 разовых билетов в одном заказе, а также квитанции на провоз велосипедов, багажа и животных, рассказали в компании. Чат-бот работает круглосуточно, для его работы не нужно устанавливать дополнительные приложения, кроме "Макса". Для покупки билета нужно выбрать регион, дату, станции отправления и прибытия, поезд и вид билета. После этого заказ можно оплатить банковской картой. Полученный штрих-код нужно предъявить контролеру или отсканировать на турникете. "Подключение перевозчиков и регионов продолжается. Ранее возможность оформлять билеты на электрички с помощью мессенджера Макс уже была реализована на полигонах обслуживания пригородных пассажирских компаний: АО "Северо-Западная ППК", АО "Экспресс-пригород", АО "Омск-пригород" и АО "Кузбасс-пригород", АО "Алтай-пригород" и АО "Краспригород"", - добавили в РЖД. Услуга покупки билетов через "Макс" пользуется популярностью, отметили в РЖД. На данный момент через сервис оформлено около 550 тысяч билетов.

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бизнес, россия, калининград, ржд