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Они к такому не готовы. Украина запросила перемирие на Черном море - 14.08.2026, ПРАЙМ
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Они к такому не готовы. Украина запросила перемирие на Черном море
Они к такому не готовы. Украина запросила перемирие на Черном море - 14.08.2026, ПРАЙМ
Они к такому не готовы. Украина запросила перемирие на Черном море
Украина через третью сторону направила России предложение о взаимном прекращении ударов по гражданским судам в Черном море. Об этом сообщает Reuters со ссылкой... | 14.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-14T19:55+0300
2026-08-14T19:55+0300
украина
россия
александр грушко
reuters
мид рф
черное море
москва
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МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Украина через третью сторону направила России предложение о взаимном прекращении ударов по гражданским судам в Черном море. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией."Предложение о приостановке атак Киев передал через третью сторону, и Украина все еще ожидает ответа", — рассказал собеседник агентства.Инициатива появилась на фоне резкого обострения ситуации в регионе, которое привело к фактической блокаде черноморских портов. По данным агентства, украинский экспорт зерна в августе упал на 76% в годовом исчислении, поскольку многие судовладельцы прекратили заходить в одесские порты после российских ударов по десяткам судов.Россия также пострадала от атак: после украинского удара была приостановлена работа всех трех терминалов в черноморском порту Новороссийск, что вынудило Москву сократить экспорт зерна. В воскресенье Турция выразила обеспокоенность атаками обеих сторон и призвала объявить мораторий на удары в Черном море.В Кремле и МИД России информацию об украинском предложении не комментируют. Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявлял, что Москва не получала официальных предложений о прекращении огня. После выхода материала Reuters европейская пшеница на Euronext растеряла часть роста и откатилась от двухнедельного максимума.С полным текстом статьи можно ознакомиться на сайте ИноСМИ
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украина, россия, александр грушко, reuters, мид рф, черное море, москва
УКРАИНА, РОССИЯ, Александр Грушко, Reuters, МИД РФ, Черное море, МОСКВА
19:55 14.08.2026
 
Они к такому не готовы. Украина запросила перемирие на Черном море

Киев через третью сторону предложил России взаимное прекращение атак на гражданские суда

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТранспортировка нефти
Транспортировка нефти - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Украина через третью сторону направила России предложение о взаимном прекращении ударов по гражданским судам в Черном море. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
"Предложение о приостановке атак Киев передал через третью сторону, и Украина все еще ожидает ответа", — рассказал собеседник агентства.
Инициатива появилась на фоне резкого обострения ситуации в регионе, которое привело к фактической блокаде черноморских портов. По данным агентства, украинский экспорт зерна в августе упал на 76% в годовом исчислении, поскольку многие судовладельцы прекратили заходить в одесские порты после российских ударов по десяткам судов.
Россия также пострадала от атак: после украинского удара была приостановлена работа всех трех терминалов в черноморском порту Новороссийск, что вынудило Москву сократить экспорт зерна. В воскресенье Турция выразила обеспокоенность атаками обеих сторон и призвала объявить мораторий на удары в Черном море.
В Кремле и МИД России информацию об украинском предложении не комментируют. Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявлял, что Москва не получала официальных предложений о прекращении огня. После выхода материала Reuters европейская пшеница на Euronext растеряла часть роста и откатилась от двухнедельного максимума.

С полным текстом статьи можно ознакомиться на сайте ИноСМИ
 
УКРАИНАРОССИЯАлександр ГрушкоReutersМИД РФЧерное мореМОСКВА
 
 
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