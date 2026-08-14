Они к такому не готовы. Украина запросила перемирие на Черном море
Киев через третью сторону предложил России взаимное прекращение атак на гражданские суда
МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Украина через третью сторону направила России предложение о взаимном прекращении ударов по гражданским судам в Черном море. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
"Предложение о приостановке атак Киев передал через третью сторону, и Украина все еще ожидает ответа", — рассказал собеседник агентства.
Инициатива появилась на фоне резкого обострения ситуации в регионе, которое привело к фактической блокаде черноморских портов. По данным агентства, украинский экспорт зерна в августе упал на 76% в годовом исчислении, поскольку многие судовладельцы прекратили заходить в одесские порты после российских ударов по десяткам судов.
Россия также пострадала от атак: после украинского удара была приостановлена работа всех трех терминалов в черноморском порту Новороссийск, что вынудило Москву сократить экспорт зерна. В воскресенье Турция выразила обеспокоенность атаками обеих сторон и призвала объявить мораторий на удары в Черном море.
В Кремле и МИД России информацию об украинском предложении не комментируют. Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявлял, что Москва не получала официальных предложений о прекращении огня. После выхода материала Reuters европейская пшеница на Euronext растеряла часть роста и откатилась от двухнедельного максимума.
С полным текстом статьи можно ознакомиться на сайте ИноСМИ
С полным текстом статьи можно ознакомиться на сайте ИноСМИ