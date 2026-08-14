https://1prime.ru/20260814/rossiya-872404567.html

Они к такому не готовы. Украина запросила перемирие на Черном море

Они к такому не готовы. Украина запросила перемирие на Черном море - 14.08.2026, ПРАЙМ

Они к такому не готовы. Украина запросила перемирие на Черном море

Украина через третью сторону направила России предложение о взаимном прекращении ударов по гражданским судам в Черном море. Об этом сообщает Reuters со ссылкой... | 14.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-14T19:55+0300

2026-08-14T19:55+0300

2026-08-14T19:55+0300

украина

россия

александр грушко

reuters

мид рф

черное море

москва

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/10/868349338_0:112:3123:1869_1920x0_80_0_0_d57868f1ae2c8e94758631ef131e0534.jpg

МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Украина через третью сторону направила России предложение о взаимном прекращении ударов по гражданским судам в Черном море. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией."Предложение о приостановке атак Киев передал через третью сторону, и Украина все еще ожидает ответа", — рассказал собеседник агентства.Инициатива появилась на фоне резкого обострения ситуации в регионе, которое привело к фактической блокаде черноморских портов. По данным агентства, украинский экспорт зерна в августе упал на 76% в годовом исчислении, поскольку многие судовладельцы прекратили заходить в одесские порты после российских ударов по десяткам судов.Россия также пострадала от атак: после украинского удара была приостановлена работа всех трех терминалов в черноморском порту Новороссийск, что вынудило Москву сократить экспорт зерна. В воскресенье Турция выразила обеспокоенность атаками обеих сторон и призвала объявить мораторий на удары в Черном море.В Кремле и МИД России информацию об украинском предложении не комментируют. Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявлял, что Москва не получала официальных предложений о прекращении огня. После выхода материала Reuters европейская пшеница на Euronext растеряла часть роста и откатилась от двухнедельного максимума.С полным текстом статьи можно ознакомиться на сайте ИноСМИ

украина

черное море

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, россия, александр грушко, reuters, мид рф, черное море, москва