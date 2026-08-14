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Не на ту частоту: вышел пилот лайнера и был перехвачен истребителями - 14.08.2026, ПРАЙМ
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Не на ту частоту: вышел пилот лайнера и был перехвачен истребителями
Не на ту частоту: вышел пилот лайнера и был перехвачен истребителями - 14.08.2026, ПРАЙМ
Не на ту частоту: вышел пилот лайнера и был перехвачен истребителями
Пассажирский самолет гонконгской авиакомпании Cathay Pacific, совершавший в июле перелет из Гонконга в Лондон, был перехвачен венгерскими истребителями над... | 14.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-14T17:22+0300
2026-08-14T17:22+0300
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Пассажирский самолет гонконгской авиакомпании Cathay Pacific, совершавший в июле перелет из Гонконга в Лондон, был перехвачен венгерскими истребителями над Румынией, после того как экипаж воздушного судна перепутал частоту радиосвязи, сообщает китайская газета South China Morning Post (SCMP). Рейс CX257, отправившийся из Гонконга в Лондон с более чем 300 пассажирами на борту в июле, вошел в воздушное пространство Румынии, не установив контакта с гражданской службой управления воздушным движением страны, после чего самолет был перехвачен двумя венгерскими истребителями в соответствии с протоколами НАТО. Правительство Гонконга заявило в пятницу, что департамент гражданской авиации завершил рассмотрение отчета авиакомпании Cathay Pacific и выразил "серьезную обеспокоенность" инцидентом. "Инцидент был связан с неправильным выбором частоты радиосвязи летным экипажем в связи с ошибочным ответом на инструкции авиадиспетчеров относительно другого рейса, и впоследствии летный экипаж не осознал потери связи", - приводит SCMP слова представителя департамента гражданской авиации. По его словам, после инцидента авиакомпания Cathay Pacific предприняла ряд мер, в том числе усовершенствовала процедуры эксплуатации и мониторинга системы связи для летного экипажа.
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бизнес, гонконг, лондон, румыния, нато
Бизнес, ГОНКОНГ, ЛОНДОН, РУМЫНИЯ, НАТО
17:22 14.08.2026
 
Не на ту частоту: вышел пилот лайнера и был перехвачен истребителями

SCMP: гонконгский лайнер перехватили венгерские истребители над Румынией

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A320
Самолет Airbus A320 - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Пассажирский самолет гонконгской авиакомпании Cathay Pacific, совершавший в июле перелет из Гонконга в Лондон, был перехвачен венгерскими истребителями над Румынией, после того как экипаж воздушного судна перепутал частоту радиосвязи, сообщает китайская газета South China Morning Post (SCMP).
Рейс CX257, отправившийся из Гонконга в Лондон с более чем 300 пассажирами на борту в июле, вошел в воздушное пространство Румынии, не установив контакта с гражданской службой управления воздушным движением страны, после чего самолет был перехвачен двумя венгерскими истребителями в соответствии с протоколами НАТО.
Правительство Гонконга заявило в пятницу, что департамент гражданской авиации завершил рассмотрение отчета авиакомпании Cathay Pacific и выразил "серьезную обеспокоенность" инцидентом.
"Инцидент был связан с неправильным выбором частоты радиосвязи летным экипажем в связи с ошибочным ответом на инструкции авиадиспетчеров относительно другого рейса, и впоследствии летный экипаж не осознал потери связи", - приводит SCMP слова представителя департамента гражданской авиации.
По его словам, после инцидента авиакомпания Cathay Pacific предприняла ряд мер, в том числе усовершенствовала процедуры эксплуатации и мониторинга системы связи для летного экипажа.
 
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