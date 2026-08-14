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Рынок акций РФ в основную торговую сессию пятницы упал ниже 2200 пунктов
Рынок акций РФ в основную торговую сессию пятницы упал ниже 2200 пунктов - 14.08.2026, ПРАЙМ
Рынок акций РФ в основную торговую сессию пятницы упал ниже 2200 пунктов
Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы ощутимо упал на фоне сложной геополитики, закрепившись ниже 2200 пунктов по главному индексу, следует... | 14.08.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы ощутимо упал на фоне сложной геополитики, закрепившись ниже 2200 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 4,29% - до 2136,35 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 4,93%, до 785,65 пункта, долларовый РТС - на 5,13%, до 796,02 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. За неделю индекс Мосбиржи упал на 6,35%, индекс Мосбиржи в юанях - на 8,57%, долларовый РТС – на 8,99%. Валютные индексы упали сильнее на фоне ослабления рубля к доллару и юаню. Рынок усилил падение Российский рынок акций в основные торги пятницы ощутимо упал третий день подряд, резко пробив вниз ключевой уровень 2200 пунктов по индексу Мосбиржи. При этом индикатор к завершению сессии приблизился к отметке 2100 пунктов на фоне сложной геополитики. "Индекс Мосбиржи в конце недели ускорил снижение. Инвесторы устали поддерживать свои геополитические надежды и перешли к фиксации прибыли", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". В частности, подешевели акции "Русала" (-6,8%), АФК "Система" (-6,7%), ВК (-6,1%), "Новатэка" (-5,4%). Подорожали акции "Циана" (+0,6%), Мосбиржи (+0,04%). Стоимость нефти к 19.44 мск повышалась на 1,2% - до 88,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,4% - до 99,6 пункта. Прогнозы Рынку нужен катализатор для нового рывка, который предотвратил бы дальнейшее сползание индекса Мосбиржи, считает Максим Федосов из УК "Первая". "Напряженность вокруг атак на инфраструктуру на уходящей неделе нарастала, что может повлиять и на сентимент в начале следующей недели. Баланс факторов продолжает играть в пользу ослабления рубля. Но в текущих условиях это будет оказывать слабую поддержку рынку, тем более, что на следующей неделе может начаться подготовка к налоговому периоду", - добавляет он. Коррекционное снижение может остановиться в зоне 2100-2120 пунктов по индексу Мосбиржи, оттуда может сформироваться отскок с первой целью 2200 пунктов, считает Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "Инвесторы в первую очередь будут ждать геополитических новостей", - добавляет он.
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рынок, торги, индексы, сша, мосбиржа, ртс, "бкс мир инвестиций"
Рынок, Торги, Индексы, США, Мосбиржа, РТС, "БКС Мир инвестиций"
Рынок акций РФ в основную торговую сессию пятницы упал ниже 2200 пунктов
Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы упал ниже 2200 пунктов
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы ощутимо упал на фоне сложной геополитики, закрепившись ниже 2200 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 4,29% - до 2136,35 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 4,93%, до 785,65 пункта, долларовый РТС - на 5,13%, до 796,02 пункта.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса.
За неделю индекс Мосбиржи упал на 6,35%, индекс Мосбиржи в юанях - на 8,57%, долларовый РТС – на 8,99%.
Валютные индексы упали сильнее на фоне ослабления рубля к доллару и юаню.
Российский рынок акций в основные торги пятницы ощутимо упал третий день подряд, резко пробив вниз ключевой уровень 2200 пунктов по индексу Мосбиржи. При этом индикатор к завершению сессии приблизился к отметке 2100 пунктов на фоне сложной геополитики.
"Индекс Мосбиржи в конце недели ускорил снижение. Инвесторы устали поддерживать свои геополитические надежды и перешли к фиксации прибыли", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций".
В частности, подешевели акции "Русала" (-6,8%), АФК "Система" (-6,7%), ВК (-6,1%), "Новатэка" (-5,4%). Подорожали акции "Циана" (+0,6%), Мосбиржи (+0,04%).
Стоимость нефти к 19.44 мск повышалась на 1,2% - до 88,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,4% - до 99,6 пункта.
Рынку нужен катализатор для нового рывка, который предотвратил бы дальнейшее сползание индекса Мосбиржи, считает Максим Федосов из УК "Первая".
"Напряженность вокруг атак на инфраструктуру на уходящей неделе нарастала, что может повлиять и на сентимент в начале следующей недели. Баланс факторов продолжает играть в пользу ослабления рубля. Но в текущих условиях это будет оказывать слабую поддержку рынку, тем более, что на следующей неделе может начаться подготовка к налоговому периоду", - добавляет он.
Коррекционное снижение может остановиться в зоне 2100-2120 пунктов по индексу Мосбиржи, оттуда может сформироваться отскок с первой целью 2200 пунктов, считает Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "Инвесторы в первую очередь будут ждать геополитических новостей", - добавляет он.