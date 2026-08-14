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АЭС "Кршко" в Словении заявила о повышении мощности реактора до 90%

АЭС "Кршко" в Словении заявила о повышении мощности реактора до 90% - 14.08.2026, ПРАЙМ

АЭС "Кршко" в Словении заявила о повышении мощности реактора до 90%

АЭС "Кршко" (NEK) в Словении заявила о повышении мощности реактора до 90% в связи с улучшившимися погодными условиями. | 14.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-14T17:06+0300

2026-08-14T17:06+0300

2026-08-14T17:06+0300

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БЕЛГРАД, 14 авг - ПРАЙМ. АЭС "Кршко" (NEK) в Словении заявила о повышении мощности реактора до 90% в связи с улучшившимися погодными условиями. NEK сообщила 5 августа о постепенном и контролируемом снижении производственной мощности до 80% из-за низкого уровня реки Сава из-за высоких температур, вода которой используется для охлаждения реактора. "Актуальное метеорологическое положение - прежде всего, снижение температуры воздуха и постепенное охлаждение реки сделали возможным увеличение производственной мощности АЭС. Поэтому NEK сегодня, 14 августа 2026 года, в вечерние часы начнет увеличивать мощность работы реактора до 90%", - говорится на сайте компании-оператора. АЭС "Кршко" в октябре 2023 года года сообщила о временной профилактической остановке в связи с утечкой внутри защитной оболочки, которая не представляет угрозы для сотрудников, населения и окружающей среды. В ноябре 2023 года была возобновлена с постепенным набором мощности. "Кршко" - единственная на территории бывшей Югославии атомная электростанция, которая была запущена в 1983 году. АЭС работает на единственном блоке с реактором типа PWR американской компании Westinghouse мощностью 700 мегаватт и снабжает 20% словенских и 15% хорватских потребностей в электроэнергии. Ресурс станции был рассчитан до 2023 года, но руководство в Загребе и Любляне продлило эксплуатацию до 2043 года, несмотря на протесты экологов. В ходе планового ремонта на АЭС "Кршко" в октябре 2013 года были выявлены повреждения топливных стержней из-за "усталости материала". В июне 2015 года NEK была приостановлена в профилактических целях из-за технических проблем в системе контроля температур в системе охлаждения реактора. В феврале 2017 года АЭС автоматически прекратила работу из-за проблем с водоснабжением. Оператор тогда исключил какую-либо возможность утечки радиации.

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