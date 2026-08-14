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Конституционный совет Франции разрешил использование пестицидов

Конституционный совет Франции разрешил использование пестицидов - 14.08.2026, ПРАЙМ

Конституционный совет Франции разрешил использование пестицидов

Конституционный Совет Франции одобрил использование запрещенных во Франции пестицидов ацетамиприда и флупирадифурона в исключительных случаях для защиты урожая, | 14.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-14T19:07+0300

2026-08-14T19:07+0300

2026-08-14T19:07+0300

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ПАРИЖ, 14 авг – ПРАЙМ. Конституционный Совет Франции одобрил использование запрещенных во Франции пестицидов ацетамиприда и флупирадифурона в исключительных случаях для защиты урожая, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на решение совета. Во Франции пестициды ацетамиприд и флупирадифурон запрещены в сельском хозяйстве, несмотря на то что юрисдикция Евросоюза разрешает их использование. "Конституционный совет постановил, что исключения, касающиеся временного разрешения на использование запрещенных пестицидов - ацетамиприда для выращивания фундука и флупирадифурона для яблок, вишни и сахарной свеклы - отвечают "общественным интересам", - говорится в материале. Конституционный Совет в своем решении отметил, что применение этих пестицидов оказывает негативное влияние на биоразнообразие, в особенности на насекомых опылителей, а также имеет последствия для почвы и представляет опасность для здоровья человека. В то же время в решении подчеркивается, что применение таких пестицидов будет разрешено в отношении некоторых секторов сельского хозяйства для защиты урожая, сохранения их масштабов производства и предотвращения искажения конкуренции на европейском уровне, сообщает агентство. Согласно решению Совета, применение пестицидов ограничено несколькими условиями, среди которых ограниченное число секторов применения, продолжительность и способ применения, предполагающий опрыскивание посевов на земле или предварительную обработку семян. При этом контроль за исполнением этих условий возлагается на французское национальное агентство по безопасности продуктов питания, окружающей среды и охраны труда (ANSES). Совет отметил, что ANSES должен иметь возможность ограничить географию применения пестицидов. Также, согласно постановлению, если ANSES за выделяемые по законопроекту 2 месяца не смог проверить выполнение всех условий, то это автоматически означает отказ на заявку о применении пестицидов, сообщает агентство. В июле парламент Франции окончательно принял законопроект по мерам поддержки аграрного сектора. Он позволяет в рамках исключения для отраслей, испытывающих затруднения, использовать эти запрещенные пестициды. На фоне такого решения парламента министр экологических преобразований Франции Моник Барбю объявила об отставке, однако в дальнейшем представитель кабмина страны Мод Брежон заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон отказался принять отставку Барбю.

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общество , франция, эммануэль макрон, ес