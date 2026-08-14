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Совкомбанк в I полугодии показал рост прибыли в 2,6 раза до 45,3 млрд руб - 14.08.2026, ПРАЙМ
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Совкомбанк в I полугодии показал рост прибыли в 2,6 раза до 45,3 млрд руб
Совкомбанк в I полугодии показал рост прибыли в 2,6 раза до 45,3 млрд руб - 14.08.2026, ПРАЙМ
Совкомбанк в I полугодии показал рост прибыли в 2,6 раза до 45,3 млрд руб
Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО в первом полугодии увеличилась в 2,6 раза в годовом выражении и составила 45,3 миллиарда рублей, говорится в отчетности... | 14.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-14T20:53+0300
2026-08-14T20:54+0300
совкомбанк
сергей хотимский
москва
финансы
банки
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Москва, 14 авг- ПРАЙМ. Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО в первом полугодии увеличилась в 2,6 раза в годовом выражении и составила 45,3 миллиарда рублей, говорится в отчетности банка.Нерегулярные статьи уменьшали прибыль, поэтому весь её рост обеспечен регулярным бизнесом. Регулярная чистая прибыль выросла в 2,5 раза, с 19,5 до 49,3 миллиарда рублей. Чистая процентная маржа достигла 7,2% против 4,5%.Стоимость фондирования снизилась с 17,4% до 12,4%, доходность процентных активов с 22,7% до 20,7%. Стоимость фондирования снижалась быстрее доходности процентных активов, поэтому чистая процентная маржа достигла 7,2% против 4,5%. Чистый процентный доход составил 124,7 миллиарда рублей против 73,2 миллиарда. Чистый комиссионный доход достиг 25,5 миллиарда рублей против 20,4 миллиарда.Во втором квартале чистая прибыль составила 25,6 миллиарда рублей, на 30% больше, чем в первом квартале, и в 5,1 раза больше, чем годом ранее. Прибыль продолжила расти и относительно уже сильного первого квартала."За первое полугодие мы заработали 85% чистой прибыли всего прошлого года. При этом доходность капитала акционеров, 21%, все еще ниже целевого уровня. Мы рассчитываем на ее дальнейшее восстановление. Рост прибыли увеличивает капитал и возможности для его использования. Капитал на акцию вырос до 19 рублей, при этом акция торгуется гораздо дешевле. У банка – достаточный запас капитала как для органического роста, так и для новых сделок. Если появятся хорошие активы по разумной цене, мы готовы их рассматривать", - сказал первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.
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совкомбанк, сергей хотимский, москва, финансы, банки
Совкомбанк, Сергей Хотимский, МОСКВА, Финансы, Банки
20:53 14.08.2026 (обновлено: 20:54 14.08.2026)
 
Совкомбанк в I полугодии показал рост прибыли в 2,6 раза до 45,3 млрд руб

Стоимость фондирования Совкомбанка снижалась быстрее доходности процентных активов

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Москва, 14 авг- ПРАЙМ. Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО в первом полугодии увеличилась в 2,6 раза в годовом выражении и составила 45,3 миллиарда рублей, говорится в отчетности банка.
Нерегулярные статьи уменьшали прибыль, поэтому весь её рост обеспечен регулярным бизнесом. Регулярная чистая прибыль выросла в 2,5 раза, с 19,5 до 49,3 миллиарда рублей. Чистая процентная маржа достигла 7,2% против 4,5%.
Стоимость фондирования снизилась с 17,4% до 12,4%, доходность процентных активов с 22,7% до 20,7%. Стоимость фондирования снижалась быстрее доходности процентных активов, поэтому чистая процентная маржа достигла 7,2% против 4,5%. Чистый процентный доход составил 124,7 миллиарда рублей против 73,2 миллиарда. Чистый комиссионный доход достиг 25,5 миллиарда рублей против 20,4 миллиарда.
Во втором квартале чистая прибыль составила 25,6 миллиарда рублей, на 30% больше, чем в первом квартале, и в 5,1 раза больше, чем годом ранее. Прибыль продолжила расти и относительно уже сильного первого квартала.
"За первое полугодие мы заработали 85% чистой прибыли всего прошлого года. При этом доходность капитала акционеров, 21%, все еще ниже целевого уровня. Мы рассчитываем на ее дальнейшее восстановление. Рост прибыли увеличивает капитал и возможности для его использования. Капитал на акцию вырос до 19 рублей, при этом акция торгуется гораздо дешевле. У банка – достаточный запас капитала как для органического роста, так и для новых сделок. Если появятся хорошие активы по разумной цене, мы готовы их рассматривать", - сказал первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.
 
СовкомбанкСергей ХотимскийМОСКВАФинансыБанки
 
 
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