https://1prime.ru/20260814/sovkombank-872405519.html

Совкомбанк в I полугодии показал рост прибыли в 2,6 раза до 45,3 млрд руб

Совкомбанк в I полугодии показал рост прибыли в 2,6 раза до 45,3 млрд руб - 14.08.2026, ПРАЙМ

Совкомбанк в I полугодии показал рост прибыли в 2,6 раза до 45,3 млрд руб

Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО в первом полугодии увеличилась в 2,6 раза в годовом выражении и составила 45,3 миллиарда рублей, говорится в отчетности... | 14.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-14T20:53+0300

2026-08-14T20:53+0300

2026-08-14T20:54+0300

совкомбанк

сергей хотимский

москва

финансы

банки

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Москва, 14 авг- ПРАЙМ. Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО в первом полугодии увеличилась в 2,6 раза в годовом выражении и составила 45,3 миллиарда рублей, говорится в отчетности банка.Нерегулярные статьи уменьшали прибыль, поэтому весь её рост обеспечен регулярным бизнесом. Регулярная чистая прибыль выросла в 2,5 раза, с 19,5 до 49,3 миллиарда рублей. Чистая процентная маржа достигла 7,2% против 4,5%.Стоимость фондирования снизилась с 17,4% до 12,4%, доходность процентных активов с 22,7% до 20,7%. Стоимость фондирования снижалась быстрее доходности процентных активов, поэтому чистая процентная маржа достигла 7,2% против 4,5%. Чистый процентный доход составил 124,7 миллиарда рублей против 73,2 миллиарда. Чистый комиссионный доход достиг 25,5 миллиарда рублей против 20,4 миллиарда.Во втором квартале чистая прибыль составила 25,6 миллиарда рублей, на 30% больше, чем в первом квартале, и в 5,1 раза больше, чем годом ранее. Прибыль продолжила расти и относительно уже сильного первого квартала."За первое полугодие мы заработали 85% чистой прибыли всего прошлого года. При этом доходность капитала акционеров, 21%, все еще ниже целевого уровня. Мы рассчитываем на ее дальнейшее восстановление. Рост прибыли увеличивает капитал и возможности для его использования. Капитал на акцию вырос до 19 рублей, при этом акция торгуется гораздо дешевле. У банка – достаточный запас капитала как для органического роста, так и для новых сделок. Если появятся хорошие активы по разумной цене, мы готовы их рассматривать", - сказал первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

москва

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