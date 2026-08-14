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Совладелец сети кафе "Ёбидоёби" подал заявки на регистрацию бренда

Совладелец сети кафе "Ёбидоёби" подал заявки на регистрацию бренда - 14.08.2026, ПРАЙМ

Совладелец сети кафе "Ёбидоёби" подал заявки на регистрацию бренда

Совладелец сети кафе "Ёбидоёби" подал в Роспатент заявки на регистрацию в России двух товарных знаков с буквой "Ё" после решения компании сменить название... | 14.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-14T16:10+0300

2026-08-14T16:10+0300

2026-08-14T16:10+0300

бизнес

россия

недвижимость

красноярский край

ёбидоёби

роспатент

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МОСКВА, 14 авг – ПРАЙМ. Совладелец сети кафе "Ёбидоёби" подал в Роспатент заявки на регистрацию в России двух товарных знаков с буквой "Ё" после решения компании сменить название бренда, выяснило РИА Новости, изучив базу ведомства. Ранее "Ёбидоёби сообщила, что меняет скандальное название на "Ё" в связи с новой стратегией развития бизнеса. Согласно документам, заявки поданы в Роспатент в июле 2026 года, в качестве заявителя указан Прадед Дмитрий Васильевич. В случае успешной регистрации товарных знаков Прадед сможет продавать под ними суши, роллы, лапшу, рисовые лепешки, соевый соус, безалкогольные напитки, а также осуществлять обучение и проводить развлекательные мероприятия. Сеть кафе японской кухни "Ёбидоёби" ранее вызывала жалобы из-за своего названия. Арбитражный суд Красноярского края в 2023 году обязал ее сменить название юрлица как противоречащее принципам гуманности и морали и вызывающее ассоциации с бранной лексикой. Сеть изменила наименование юрлица, но заявила, что продолжит использовать свой скандально известный бренд на вывесках и в рекламе.

красноярский край

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, недвижимость, красноярский край, ёбидоёби, роспатент