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Совладелец сети кафе "Ёбидоёби" подал заявки на регистрацию бренда - 14.08.2026, ПРАЙМ
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Совладелец сети кафе "Ёбидоёби" подал заявки на регистрацию бренда
Совладелец сети кафе "Ёбидоёби" подал заявки на регистрацию бренда - 14.08.2026, ПРАЙМ
Совладелец сети кафе "Ёбидоёби" подал заявки на регистрацию бренда
Совладелец сети кафе "Ёбидоёби" подал в Роспатент заявки на регистрацию в России двух товарных знаков с буквой "Ё" после решения компании сменить название... | 14.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-14T16:10+0300
2026-08-14T16:10+0300
бизнес
россия
недвижимость
красноярский край
ёбидоёби
роспатент
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МОСКВА, 14 авг – ПРАЙМ. Совладелец сети кафе "Ёбидоёби" подал в Роспатент заявки на регистрацию в России двух товарных знаков с буквой "Ё" после решения компании сменить название бренда, выяснило РИА Новости, изучив базу ведомства. Ранее "Ёбидоёби сообщила, что меняет скандальное название на "Ё" в связи с новой стратегией развития бизнеса. Согласно документам, заявки поданы в Роспатент в июле 2026 года, в качестве заявителя указан Прадед Дмитрий Васильевич. В случае успешной регистрации товарных знаков Прадед сможет продавать под ними суши, роллы, лапшу, рисовые лепешки, соевый соус, безалкогольные напитки, а также осуществлять обучение и проводить развлекательные мероприятия. Сеть кафе японской кухни "Ёбидоёби" ранее вызывала жалобы из-за своего названия. Арбитражный суд Красноярского края в 2023 году обязал ее сменить название юрлица как противоречащее принципам гуманности и морали и вызывающее ассоциации с бранной лексикой. Сеть изменила наименование юрлица, но заявила, что продолжит использовать свой скандально известный бренд на вывесках и в рекламе.  
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40
192
40
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5
4.7
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бизнес, россия, недвижимость, красноярский край, ёбидоёби, роспатент
Бизнес, РОССИЯ, Недвижимость, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Ёбидоёби, Роспатент
16:10 14.08.2026
 
Совладелец сети кафе "Ёбидоёби" подал заявки на регистрацию бренда

Совладелец сети кафе "Ёбидоёби" подал заявки на регистрацию бренда

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МОСКВА, 14 авг – ПРАЙМ. Совладелец сети кафе "Ёбидоёби" подал в Роспатент заявки на регистрацию в России двух товарных знаков с буквой "Ё" после решения компании сменить название бренда, выяснило РИА Новости, изучив базу ведомства.
Ранее "Ёбидоёби сообщила, что меняет скандальное название на "Ё" в связи с новой стратегией развития бизнеса.
Согласно документам, заявки поданы в Роспатент в июле 2026 года, в качестве заявителя указан Прадед Дмитрий Васильевич.
В случае успешной регистрации товарных знаков Прадед сможет продавать под ними суши, роллы, лапшу, рисовые лепешки, соевый соус, безалкогольные напитки, а также осуществлять обучение и проводить развлекательные мероприятия.
Сеть кафе японской кухни "Ёбидоёби" ранее вызывала жалобы из-за своего названия. Арбитражный суд Красноярского края в 2023 году обязал ее сменить название юрлица как противоречащее принципам гуманности и морали и вызывающее ассоциации с бранной лексикой. Сеть изменила наименование юрлица, но заявила, что продолжит использовать свой скандально известный бренд на вывесках и в рекламе.
 
 
БизнесРОССИЯНедвижимостьКРАСНОЯРСКИЙ КРАЙЁбидоёбиРоспатент
 
 
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