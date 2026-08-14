https://1prime.ru/20260814/sovladelets-872369098.html
Совладелец сети кафе "Ёбидоёби" подал заявки на регистрацию бренда
Совладелец сети кафе "Ёбидоёби" подал заявки на регистрацию бренда - 14.08.2026, ПРАЙМ
Совладелец сети кафе "Ёбидоёби" подал заявки на регистрацию бренда
Совладелец сети кафе "Ёбидоёби" подал в Роспатент заявки на регистрацию в России двух товарных знаков с буквой "Ё" после решения компании сменить название... | 14.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-14T16:10+0300
2026-08-14T16:10+0300
2026-08-14T16:10+0300
бизнес
россия
недвижимость
красноярский край
ёбидоёби
роспатент
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872369098.jpg?1786713003
МОСКВА, 14 авг – ПРАЙМ. Совладелец сети кафе "Ёбидоёби" подал в Роспатент заявки на регистрацию в России двух товарных знаков с буквой "Ё" после решения компании сменить название бренда, выяснило РИА Новости, изучив базу ведомства.
Ранее "Ёбидоёби сообщила, что меняет скандальное название на "Ё" в связи с новой стратегией развития бизнеса.
Согласно документам, заявки поданы в Роспатент в июле 2026 года, в качестве заявителя указан Прадед Дмитрий Васильевич.
В случае успешной регистрации товарных знаков Прадед сможет продавать под ними суши, роллы, лапшу, рисовые лепешки, соевый соус, безалкогольные напитки, а также осуществлять обучение и проводить развлекательные мероприятия.
Сеть кафе японской кухни "Ёбидоёби" ранее вызывала жалобы из-за своего названия. Арбитражный суд Красноярского края в 2023 году обязал ее сменить название юрлица как противоречащее принципам гуманности и морали и вызывающее ассоциации с бранной лексикой. Сеть изменила наименование юрлица, но заявила, что продолжит использовать свой скандально известный бренд на вывесках и в рекламе.
красноярский край
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, недвижимость, красноярский край, ёбидоёби, роспатент
Бизнес, РОССИЯ, Недвижимость, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Ёбидоёби, Роспатент
Совладелец сети кафе "Ёбидоёби" подал заявки на регистрацию бренда
Совладелец сети кафе "Ёбидоёби" подал заявки на регистрацию бренда
МОСКВА, 14 авг – ПРАЙМ. Совладелец сети кафе "Ёбидоёби" подал в Роспатент заявки на регистрацию в России двух товарных знаков с буквой "Ё" после решения компании сменить название бренда, выяснило РИА Новости, изучив базу ведомства.
Ранее "Ёбидоёби сообщила, что меняет скандальное название на "Ё" в связи с новой стратегией развития бизнеса.
Согласно документам, заявки поданы в Роспатент в июле 2026 года, в качестве заявителя указан Прадед Дмитрий Васильевич.
В случае успешной регистрации товарных знаков Прадед сможет продавать под ними суши, роллы, лапшу, рисовые лепешки, соевый соус, безалкогольные напитки, а также осуществлять обучение и проводить развлекательные мероприятия.
Сеть кафе японской кухни "Ёбидоёби" ранее вызывала жалобы из-за своего названия. Арбитражный суд Красноярского края в 2023 году обязал ее сменить название юрлица как противоречащее принципам гуманности и морали и вызывающее ассоциации с бранной лексикой. Сеть изменила наименование юрлица, но заявила, что продолжит использовать свой скандально известный бренд на вывесках и в рекламе.