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В Вашингтоне число вооруженных нападений выросло на 40%

В Вашингтоне число вооруженных нападений выросло на 40% - 14.08.2026, ПРАЙМ

В Вашингтоне число вооруженных нападений выросло на 40%

Число вооруженных нападений в Вашингтоне выросло на 40% по сравнению с прошлым годом на фоне снижения общего уровня преступности, следует из официальной... | 14.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-14T17:55+0300

2026-08-14T17:55+0300

2026-08-14T17:55+0300

общество

мировая экономика

вашингтон

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ВАШИНГТОН, 14 авг - ПРАЙМ. Число вооруженных нападений в Вашингтоне выросло на 40% по сравнению с прошлым годом на фоне снижения общего уровня преступности, следует из официальной статистики столичной полиции. По данным правоохранителей, в 2026 году зафиксировано 771 нападение с применением опасного оружия против 550 за тот же период прошлого года. При этом число убийств снизилось на 33%, а ограблений - на 14%. Общее количество насильственных преступлений выросло на 4%. При этом общее число всех преступлений в городе снизилось на 20%.

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вашингтон

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общество , мировая экономика, вашингтон