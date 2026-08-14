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В Вашингтоне число вооруженных нападений выросло на 40%
В Вашингтоне число вооруженных нападений выросло на 40% - 14.08.2026, ПРАЙМ
В Вашингтоне число вооруженных нападений выросло на 40%
Число вооруженных нападений в Вашингтоне выросло на 40% по сравнению с прошлым годом на фоне снижения общего уровня преступности, следует из официальной... | 14.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-14T17:55+0300
2026-08-14T17:55+0300
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ВАШИНГТОН, 14 авг - ПРАЙМ. Число вооруженных нападений в Вашингтоне выросло на 40% по сравнению с прошлым годом на фоне снижения общего уровня преступности, следует из официальной статистики столичной полиции. По данным правоохранителей, в 2026 году зафиксировано 771 нападение с применением опасного оружия против 550 за тот же период прошлого года. При этом число убийств снизилось на 33%, а ограблений - на 14%. Общее количество насильственных преступлений выросло на 4%. При этом общее число всех преступлений в городе снизилось на 20%.
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общество , мировая экономика, вашингтон
Общество , Мировая экономика, ВАШИНГТОН
В Вашингтоне число вооруженных нападений выросло на 40%
Число вооруженных нападений в Вашингтоне увеличилось на 40%
ВАШИНГТОН, 14 авг - ПРАЙМ. Число вооруженных нападений в Вашингтоне выросло на 40% по сравнению с прошлым годом на фоне снижения общего уровня преступности, следует из официальной статистики столичной полиции.
По данным правоохранителей, в 2026 году зафиксировано 771 нападение с применением опасного оружия против 550 за тот же период прошлого года.
При этом число убийств снизилось на 33%, а ограблений - на 14%. Общее количество насильственных преступлений выросло на 4%.
При этом общее число всех преступлений в городе снизилось на 20%.
На нацгвардию Вашингтона требуется потратить ещё 1,4 миллиарда долларов