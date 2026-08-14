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Таиланд заинтересован в изучении возможностей для торговли в России - 14.08.2026, ПРАЙМ
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Таиланд заинтересован в изучении возможностей для торговли в России
Таиланд заинтересован в изучении возможностей для торговли в России - 14.08.2026, ПРАЙМ
Таиланд заинтересован в изучении возможностей для торговли в России
Тайские компании заинтересованы в изучении возможностей для торговли, инвестиций и ведения бизнеса в России, заявил министр иностранных дел Таиланда Сихасак... | 14.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-14T16:49+0300
2026-08-14T16:49+0300
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бизнес
таиланд
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Тайские компании заинтересованы в изучении возможностей для торговли, инвестиций и ведения бизнеса в России, заявил министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткео на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. "В этой поездке со мной приехали многие представители частного сектора, тайские компании, которые хотели сопровождать меня. Они очень заинтересованы в изучении возможностей для торговли, инвестиций и бизнеса в России", - сказал Пхуангкеткео. Министр отметил, что встреча была очень продуктивной и среди прочего стороны обсудили будущие направления сотрудничества. Кроме того, Пхуангкеткео предложил провести следующее заседание Совместной комиссии в 2027 году в Бангкоке - в год 130-летия установления дипломатических отношений между Россией и Таиландом.
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РОССИЯ, Бизнес, ТАИЛАНД, БАНГКОК, Сергей Лавров, МИД РФ, МИД
16:49 14.08.2026
 
Таиланд заинтересован в изучении возможностей для торговли в России

Глава МИД Таиланда Пхуангкеткео: компании заинтересованы в изучении возможностей в России

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Тайские компании заинтересованы в изучении возможностей для торговли, инвестиций и ведения бизнеса в России, заявил министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткео на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"В этой поездке со мной приехали многие представители частного сектора, тайские компании, которые хотели сопровождать меня. Они очень заинтересованы в изучении возможностей для торговли, инвестиций и бизнеса в России", - сказал Пхуангкеткео.
Министр отметил, что встреча была очень продуктивной и среди прочего стороны обсудили будущие направления сотрудничества.
Кроме того, Пхуангкеткео предложил провести следующее заседание Совместной комиссии в 2027 году в Бангкоке - в год 130-летия установления дипломатических отношений между Россией и Таиландом.
 
РОССИЯБизнесТАИЛАНДБАНГКОКСергей ЛавровМИД РФМИД
 
 
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