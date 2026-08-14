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Таиланд заинтересован в изучении возможностей для торговли в России

Таиланд заинтересован в изучении возможностей для торговли в России - 14.08.2026, ПРАЙМ

Таиланд заинтересован в изучении возможностей для торговли в России

Тайские компании заинтересованы в изучении возможностей для торговли, инвестиций и ведения бизнеса в России, заявил министр иностранных дел Таиланда Сихасак... | 14.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-14T16:49+0300

2026-08-14T16:49+0300

2026-08-14T16:49+0300

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Тайские компании заинтересованы в изучении возможностей для торговли, инвестиций и ведения бизнеса в России, заявил министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткео на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. "В этой поездке со мной приехали многие представители частного сектора, тайские компании, которые хотели сопровождать меня. Они очень заинтересованы в изучении возможностей для торговли, инвестиций и бизнеса в России", - сказал Пхуангкеткео. Министр отметил, что встреча была очень продуктивной и среди прочего стороны обсудили будущие направления сотрудничества. Кроме того, Пхуангкеткео предложил провести следующее заседание Совместной комиссии в 2027 году в Бангкоке - в год 130-летия установления дипломатических отношений между Россией и Таиландом.

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россия, бизнес, таиланд, бангкок, сергей лавров, мид рф, мид