https://1prime.ru/20260814/techcrunch-872400358.html

Apple предупредила пользователей iPhone об атаке шпионского ПО

Apple предупредила пользователей iPhone об атаке шпионского ПО - 14.08.2026, ПРАЙМ

Apple предупредила пользователей iPhone об атаке шпионского ПО

Apple разослала ряду пользователей iPhone по всему миру предупреждения о том, что они, вероятно, стали мишенью шпионского программного обеспечения, способного... | 14.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-14T17:26+0300

2026-08-14T17:26+0300

2026-08-14T17:26+0300

технологии

apple

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Apple разослала ряду пользователей iPhone по всему миру предупреждения о том, что они, вероятно, стали мишенью шпионского программного обеспечения, способного взломать их устройства, сообщило издание TechCrunch со ссылкой на компанию. "Apple сообщила TechCrunch, что… разослала уведомление пользователям из 110 стран", - пишет издание. Компания также сообщила TechCrunch, что ранее обновила интерфейс, упростив получателям доступ к важной информации о том, что дальше делать. Apple также отмечала, что будет уведомлять пользователей непосредственно на экране блокировки iPhone с помощью push-уведомления, призывающего принять меры. "Apple обнаружила атаку шпионского ПО, направленную на ваш iPhone. Вы можете предпринять определенные действия прямо сейчас, чтобы защитить свои данные и устройства", - цитирует издание уведомление, которое получили пользователи. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, умных часов и программного обеспечения.

https://1prime.ru/20260814/apple-872303367.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, apple