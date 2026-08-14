https://1prime.ru/20260814/techcrunch-872400358.html
Apple предупредила пользователей iPhone об атаке шпионского ПО
Apple предупредила пользователей iPhone об атаке шпионского ПО - 14.08.2026, ПРАЙМ
Apple предупредила пользователей iPhone об атаке шпионского ПО
Apple разослала ряду пользователей iPhone по всему миру предупреждения о том, что они, вероятно, стали мишенью шпионского программного обеспечения, способного... | 14.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-14T17:26+0300
2026-08-14T17:26+0300
2026-08-14T17:26+0300
технологии
apple
https://cdnn.1prime.ru/img/82670/77/826707774_0:0:2501:1406_1920x0_80_0_0_82fc2bb39eb344db93265ddbf2ee4ad5.jpg
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Apple разослала ряду пользователей iPhone по всему миру предупреждения о том, что они, вероятно, стали мишенью шпионского программного обеспечения, способного взломать их устройства, сообщило издание TechCrunch со ссылкой на компанию. "Apple сообщила TechCrunch, что… разослала уведомление пользователям из 110 стран", - пишет издание. Компания также сообщила TechCrunch, что ранее обновила интерфейс, упростив получателям доступ к важной информации о том, что дальше делать. Apple также отмечала, что будет уведомлять пользователей непосредственно на экране блокировки iPhone с помощью push-уведомления, призывающего принять меры. "Apple обнаружила атаку шпионского ПО, направленную на ваш iPhone. Вы можете предпринять определенные действия прямо сейчас, чтобы защитить свои данные и устройства", - цитирует издание уведомление, которое получили пользователи. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, умных часов и программного обеспечения.
https://1prime.ru/20260814/apple-872303367.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82670/77/826707774_312:0:2187:1406_1920x0_80_0_0_5a4e9cdbd85d11d0eb846fe904d7e6eb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, apple
Apple предупредила пользователей iPhone об атаке шпионского ПО
TechCrunch: Apple предупредила пользователей iPhone, что они стали мишенью шпионского ПО
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Apple разослала ряду пользователей iPhone по всему миру предупреждения о том, что они, вероятно, стали мишенью шпионского программного обеспечения, способного взломать их устройства, сообщило издание TechCrunch со ссылкой на компанию.
"Apple
сообщила TechCrunch, что… разослала уведомление пользователям из 110 стран", - пишет издание.
Компания также сообщила TechCrunch, что ранее обновила интерфейс, упростив получателям доступ к важной информации о том, что дальше делать. Apple также отмечала, что будет уведомлять пользователей непосредственно на экране блокировки iPhone с помощью push-уведомления, призывающего принять меры.
"Apple обнаружила атаку шпионского ПО, направленную на ваш iPhone. Вы можете предпринять определенные действия прямо сейчас, чтобы защитить свои данные и устройства", - цитирует издание уведомление, которое получили пользователи.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, умных часов и программного обеспечения.
Apple и Alibaba разработали ИИ-модель для рынка Китая, пишут СМИ