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Apple предупредила пользователей iPhone об атаке шпионского ПО - 14.08.2026, ПРАЙМ
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Apple предупредила пользователей iPhone об атаке шпионского ПО
Apple предупредила пользователей iPhone об атаке шпионского ПО - 14.08.2026, ПРАЙМ
Apple предупредила пользователей iPhone об атаке шпионского ПО
Apple разослала ряду пользователей iPhone по всему миру предупреждения о том, что они, вероятно, стали мишенью шпионского программного обеспечения, способного... | 14.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-14T17:26+0300
2026-08-14T17:26+0300
технологии
apple
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Apple разослала ряду пользователей iPhone по всему миру предупреждения о том, что они, вероятно, стали мишенью шпионского программного обеспечения, способного взломать их устройства, сообщило издание TechCrunch со ссылкой на компанию. "Apple сообщила TechCrunch, что… разослала уведомление пользователям из 110 стран", - пишет издание. Компания также сообщила TechCrunch, что ранее обновила интерфейс, упростив получателям доступ к важной информации о том, что дальше делать. Apple также отмечала, что будет уведомлять пользователей непосредственно на экране блокировки iPhone с помощью push-уведомления, призывающего принять меры. "Apple обнаружила атаку шпионского ПО, направленную на ваш iPhone. Вы можете предпринять определенные действия прямо сейчас, чтобы защитить свои данные и устройства", - цитирует издание уведомление, которое получили пользователи. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, умных часов и программного обеспечения.
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технологии, apple
Технологии, Apple
17:26 14.08.2026
 
Apple предупредила пользователей iPhone об атаке шпионского ПО

TechCrunch: Apple предупредила пользователей iPhone, что они стали мишенью шпионского ПО

© РИА Новости . Лариса СаенкоApple
Apple - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2026
© РИА Новости . Лариса Саенко
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Apple разослала ряду пользователей iPhone по всему миру предупреждения о том, что они, вероятно, стали мишенью шпионского программного обеспечения, способного взломать их устройства, сообщило издание TechCrunch со ссылкой на компанию.
"Apple сообщила TechCrunch, что… разослала уведомление пользователям из 110 стран", - пишет издание.
Компания также сообщила TechCrunch, что ранее обновила интерфейс, упростив получателям доступ к важной информации о том, что дальше делать. Apple также отмечала, что будет уведомлять пользователей непосредственно на экране блокировки iPhone с помощью push-уведомления, призывающего принять меры.
"Apple обнаружила атаку шпионского ПО, направленную на ваш iPhone. Вы можете предпринять определенные действия прямо сейчас, чтобы защитить свои данные и устройства", - цитирует издание уведомление, которое получили пользователи.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, умных часов и программного обеспечения.
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