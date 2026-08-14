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Реальный эффективный курс рубля вырос в январе-июле на 2,2%
Реальный эффективный курс рубля вырос в январе-июле на 2,2% - 14.08.2026, ПРАЙМ
Реальный эффективный курс рубля вырос в январе-июле на 2,2%
Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-июле вырос на 2,2%, а в июле - | 14.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-14T17:03+0300
2026-08-14T17:03+0300
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рынок
россия
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-июле вырос на 2,2%, а в июле - снизился на 4,7%, говорится в материалах ЦБ РФ. Реальный курс рубля к доллару в июле снизился на 4,7% по сравнению с июнем, к евро - на 3,8%, а к юаню - на 4,7%. Номинальный курс рубля к доллару в июле снизился на 5,5%, к евро - на 4,4%, к юаню - на 5,5%.
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рынок, россия
Реальный эффективный курс рубля вырос в январе-июле на 2,2%
Реальный эффективный курс рубля в январе-июле вырос на 2,2%, в июле — на 4,7%
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-июле вырос на 2,2%, а в июле - снизился на 4,7%, говорится в материалах ЦБ РФ.
Реальный курс рубля к доллару в июле снизился на 4,7% по сравнению с июнем, к евро - на 3,8%, а к юаню - на 4,7%.
Номинальный курс рубля к доллару в июле снизился на 5,5%, к евро - на 4,4%, к юаню - на 5,5%.