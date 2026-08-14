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Реальный эффективный курс рубля вырос в январе-июле на 2,2%

Реальный эффективный курс рубля вырос в январе-июле на 2,2% - 14.08.2026, ПРАЙМ

Реальный эффективный курс рубля вырос в январе-июле на 2,2%

Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-июле вырос на 2,2%, а в июле - | 14.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-14T17:03+0300

2026-08-14T17:03+0300

2026-08-14T17:03+0300

рынок

россия

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-июле вырос на 2,2%, а в июле - снизился на 4,7%, говорится в материалах ЦБ РФ. Реальный курс рубля к доллару в июле снизился на 4,7% по сравнению с июнем, к евро - на 3,8%, а к юаню - на 4,7%. Номинальный курс рубля к доллару в июле снизился на 5,5%, к евро - на 4,4%, к юаню - на 5,5%.

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2026

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рынок, россия