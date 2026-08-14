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ЦБ предложил профучастникам учитывать криптовалюту при расчете нормативов

ЦБ предложил профучастникам учитывать криптовалюту при расчете нормативов - 14.08.2026, ПРАЙМ

ЦБ предложил профучастникам учитывать криптовалюту при расчете нормативов

ЦБ РФ предлагает профучастникам рынка, в том числе и криптообменникам, учитывать криптовалюту при расчете пруденциальных нормативов, отражающих их финансовую... | 14.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-14T20:23+0300

2026-08-14T20:23+0300

2026-08-14T20:23+0300

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. ЦБ РФ предлагает профучастникам рынка, в том числе и криптообменникам, учитывать криптовалюту при расчете пруденциальных нормативов, отражающих их финансовую устойчивость, следует из соответствующего проекта указания регулятора. "Банк России включил цифровые валюты в перечень активов, которые профучастники должны учитывать при расчете пруденциальных нормативов, отражающих их финансовую устойчивость. Соответствующий проект указания опубликован для оценки регулирующего воздействия. Эти правила будут распространяться в том числе на криптообменники", - сообщает ЦБ. Брокеры, управляющие и форекс-дилеры, а также криптообменники при определении размера собственных средств могут учитывать только криптовалюты, допущенные к обращению на биржах, поясняет ЦБ. "Такие инструменты должны составлять не более 25% от стоимости активов, принимаемых к расчету. При этом цифровые валюты профучастников, которые они планируют включить в этот лимит, должны состоять на учете в криптодепозитариях", - сообщает ЦБ. Документ определяет порядок и случаи учета криптовалют при оценке кредитного и рыночного риска в нормативе достаточности капитала, а также ограничения их доли в капитале профучастников. Этот показатель будет означать, что у них достаточно средств для покрытия возможных убытков, отмечает ЦБ. Предлагаемый подход позволит предусмотреть в нормативах риски, связанные с цифровыми валютами, и обеспечить финансовую устойчивость посредников при сделках с такими активами, резюмирует регулятор.

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