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ЦБ предложил профучастникам учитывать криптовалюту при расчете нормативов - 14.08.2026, ПРАЙМ
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ЦБ предложил профучастникам учитывать криптовалюту при расчете нормативов
ЦБ предложил профучастникам учитывать криптовалюту при расчете нормативов - 14.08.2026, ПРАЙМ
ЦБ предложил профучастникам учитывать криптовалюту при расчете нормативов
ЦБ РФ предлагает профучастникам рынка, в том числе и криптообменникам, учитывать криптовалюту при расчете пруденциальных нормативов, отражающих их финансовую... | 14.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-14T20:23+0300
2026-08-14T20:23+0300
финансы
банки
россия
банк россии
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. ЦБ РФ предлагает профучастникам рынка, в том числе и криптообменникам, учитывать криптовалюту при расчете пруденциальных нормативов, отражающих их финансовую устойчивость, следует из соответствующего проекта указания регулятора. "Банк России включил цифровые валюты в перечень активов, которые профучастники должны учитывать при расчете пруденциальных нормативов, отражающих их финансовую устойчивость. Соответствующий проект указания опубликован для оценки регулирующего воздействия. Эти правила будут распространяться в том числе на криптообменники", - сообщает ЦБ. Брокеры, управляющие и форекс-дилеры, а также криптообменники при определении размера собственных средств могут учитывать только криптовалюты, допущенные к обращению на биржах, поясняет ЦБ. "Такие инструменты должны составлять не более 25% от стоимости активов, принимаемых к расчету. При этом цифровые валюты профучастников, которые они планируют включить в этот лимит, должны состоять на учете в криптодепозитариях", - сообщает ЦБ. Документ определяет порядок и случаи учета криптовалют при оценке кредитного и рыночного риска в нормативе достаточности капитала, а также ограничения их доли в капитале профучастников. Этот показатель будет означать, что у них достаточно средств для покрытия возможных убытков, отмечает ЦБ. Предлагаемый подход позволит предусмотреть в нормативах риски, связанные с цифровыми валютами, и обеспечить финансовую устойчивость посредников при сделках с такими активами, резюмирует регулятор.
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финансы, банки, россия, банк россии
Финансы, Банки, РОССИЯ, Банк России
20:23 14.08.2026
 
ЦБ предложил профучастникам учитывать криптовалюту при расчете нормативов

ЦБ предлагает профучастникам рынка учитывать криптовалюту при расчете нормативов

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. ЦБ РФ предлагает профучастникам рынка, в том числе и криптообменникам, учитывать криптовалюту при расчете пруденциальных нормативов, отражающих их финансовую устойчивость, следует из соответствующего проекта указания регулятора.
"Банк России включил цифровые валюты в перечень активов, которые профучастники должны учитывать при расчете пруденциальных нормативов, отражающих их финансовую устойчивость. Соответствующий проект указания опубликован для оценки регулирующего воздействия. Эти правила будут распространяться в том числе на криптообменники", - сообщает ЦБ.
Брокеры, управляющие и форекс-дилеры, а также криптообменники при определении размера собственных средств могут учитывать только криптовалюты, допущенные к обращению на биржах, поясняет ЦБ.
"Такие инструменты должны составлять не более 25% от стоимости активов, принимаемых к расчету. При этом цифровые валюты профучастников, которые они планируют включить в этот лимит, должны состоять на учете в криптодепозитариях", - сообщает ЦБ.
Документ определяет порядок и случаи учета криптовалют при оценке кредитного и рыночного риска в нормативе достаточности капитала, а также ограничения их доли в капитале профучастников. Этот показатель будет означать, что у них достаточно средств для покрытия возможных убытков, отмечает ЦБ.
Предлагаемый подход позволит предусмотреть в нормативах риски, связанные с цифровыми валютами, и обеспечить финансовую устойчивость посредников при сделках с такими активами, резюмирует регулятор.
 
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