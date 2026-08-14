https://1prime.ru/20260814/tsena-872356726.html
Средняя цена на бензин АИ-92 на Петербургской бирже снизилась на 1,2%
Средняя цена на бензин АИ-92 на Петербургской бирже снизилась на 1,2% - 14.08.2026, ПРАЙМ
Средняя цена на бензин АИ-92 на Петербургской бирже снизилась на 1,2%
Средняя цена на бензин АИ-92 на Петербургской бирже по итогам недели снизилась на 1,2%, а на марку АИ-95 - на 0,4%, следует из расчетов РИА Новости на основе... | 14.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-14T16:01+0300
2026-08-14T16:01+0300
2026-08-14T16:30+0300
александр новак
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872356726.jpg?1786714230
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Средняя цена на бензин АИ-92 на Петербургской бирже по итогам недели снизилась на 1,2%, а на марку АИ-95 - на 0,4%, следует из расчетов РИА Новости на основе данных торгов.
Так, средняя биржевая цена бензина АИ-92 по территориальному индексу Европейской части России в период с 10 по 14 августа составила 72 416 рублей, АИ-95 - 77 888 рублей за тонну. А неделей ранее - 73 264 и 78 170 рублей соответственно.
Средняя цена летнего дизельного топлива также снизилась за неделю - на 0,4%, до 74 837 рублей за тонну.
В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране.
В конце июля вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что российский топливный рынок начал стабилизироваться: на заправках снимают ограничения на отпуск топлива, очереди стали сокращаться.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр новак, россия
Средняя цена на бензин АИ-92 на Петербургской бирже снизилась на 1,2%
Средняя цена бензина АИ-92 на Петербургской бирже по итогам недели снизилась на 1,2%
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Средняя цена на бензин АИ-92 на Петербургской бирже по итогам недели снизилась на 1,2%, а на марку АИ-95 - на 0,4%, следует из расчетов РИА Новости на основе данных торгов.
Так, средняя биржевая цена бензина АИ-92 по территориальному индексу Европейской части России в период с 10 по 14 августа составила 72 416 рублей, АИ-95 - 77 888 рублей за тонну. А неделей ранее - 73 264 и 78 170 рублей соответственно.
Средняя цена летнего дизельного топлива также снизилась за неделю - на 0,4%, до 74 837 рублей за тонну.
В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране.
В конце июля вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что российский топливный рынок начал стабилизироваться: на заправках снимают ограничения на отпуск топлива, очереди стали сокращаться.