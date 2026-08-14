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Центробанк назвал основную причину жалоб на МФО - 14.08.2026, ПРАЙМ
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Центробанк назвал основную причину жалоб на МФО
Центробанк назвал основную причину жалоб на МФО - 14.08.2026, ПРАЙМ
Центробанк назвал основную причину жалоб на МФО
Основной причиной роста числа жалоб на микрофинансовые организации (МФО) в первом полугодии текущего года стала деятельность так называемых "раздолжнителей",... | 14.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-14T17:15+0300
2026-08-14T17:15+0300
финансы
банки
общество
банк россии
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Основной причиной роста числа жалоб на микрофинансовые организации (МФО) в первом полугодии текущего года стала деятельность так называемых "раздолжнителей", которые обманывают ожидания заемщиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России. "Раздолжнители" – это физические или юридические лица, которые предлагают гражданам быстрое и гарантированное списание всех долгов перед кредиторами и сохранность имущества. "Основная причина роста числа жалоб на МФО – это деятельность так называемых "раздолжнителей", которые обманывают ожидания заемщиков", - говорится в сообщении ЦБ. "На фоне деятельности этих недобросовестных "консультантов" количество жалоб на проблемы с погашением долга выросло в 3,1 раза - до 3,5 тысяч, на сложности с возвратом денежных средств за дополнительные услуги – в 1,6 раза, до 3 тысяч", - привели в пресс-службе регулятора статистику за январь-июнь. При этом Банк России отметил, что при рассмотрении подобных жалоб не обнаружил нарушений у финансовых организаций. Отмечается, что на деле "раздолжнители" не всегда следуют данным обещаниям, в результате заемщик остается по-прежнему со своими долгами. При этом они могут предоставлять неполную или недостоверную информацию о своих услугах, условиях и последствиях процедур банкротства, чем вводят в заблуждения людей. При этом регулятор напомнил, что у кредиторов сегодня есть разные программы поддержки заемщиков, оказавшихся в сложной финансовой ситуации: рефинансирование, реструктуризация и другие инструменты. Есть и предусмотренные законодательством механизмы, например, кредитные каникулы, добавляется там. "Поэтому мы рекомендуем людям, которые столкнулись с финансовыми трудностями, в первую очередь обращаться к своему кредитору. Важно обсудить с ним возможные варианты решения проблемы и не рассчитывать на обещания "раздолжнителей" о полном списании долгов", - уточняется там.
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финансы, банки, общество , банк россии
Финансы, Банки, Общество , Банк России
17:15 14.08.2026
 
Центробанк назвал основную причину жалоб на МФО

ЦБ назвал "раздолжнителей" главной причиной роста числа жалоб на МФО в I полугодии

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2026
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Основной причиной роста числа жалоб на микрофинансовые организации (МФО) в первом полугодии текущего года стала деятельность так называемых "раздолжнителей", которые обманывают ожидания заемщиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России.
"Раздолжнители" – это физические или юридические лица, которые предлагают гражданам быстрое и гарантированное списание всех долгов перед кредиторами и сохранность имущества.
"Основная причина роста числа жалоб на МФО – это деятельность так называемых "раздолжнителей", которые обманывают ожидания заемщиков", - говорится в сообщении ЦБ.
"На фоне деятельности этих недобросовестных "консультантов" количество жалоб на проблемы с погашением долга выросло в 3,1 раза - до 3,5 тысяч, на сложности с возвратом денежных средств за дополнительные услуги – в 1,6 раза, до 3 тысяч", - привели в пресс-службе регулятора статистику за январь-июнь.
При этом Банк России отметил, что при рассмотрении подобных жалоб не обнаружил нарушений у финансовых организаций.
Отмечается, что на деле "раздолжнители" не всегда следуют данным обещаниям, в результате заемщик остается по-прежнему со своими долгами. При этом они могут предоставлять неполную или недостоверную информацию о своих услугах, условиях и последствиях процедур банкротства, чем вводят в заблуждения людей.
При этом регулятор напомнил, что у кредиторов сегодня есть разные программы поддержки заемщиков, оказавшихся в сложной финансовой ситуации: рефинансирование, реструктуризация и другие инструменты. Есть и предусмотренные законодательством механизмы, например, кредитные каникулы, добавляется там.
"Поэтому мы рекомендуем людям, которые столкнулись с финансовыми трудностями, в первую очередь обращаться к своему кредитору. Важно обсудить с ним возможные варианты решения проблемы и не рассчитывать на обещания "раздолжнителей" о полном списании долгов", - уточняется там.
 
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