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Центробанк назвал основную причину жалоб на МФО

Центробанк назвал основную причину жалоб на МФО - 14.08.2026, ПРАЙМ

Центробанк назвал основную причину жалоб на МФО

Основной причиной роста числа жалоб на микрофинансовые организации (МФО) в первом полугодии текущего года стала деятельность так называемых "раздолжнителей",... | 14.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-14T17:15+0300

2026-08-14T17:15+0300

2026-08-14T17:15+0300

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Основной причиной роста числа жалоб на микрофинансовые организации (МФО) в первом полугодии текущего года стала деятельность так называемых "раздолжнителей", которые обманывают ожидания заемщиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России. "Раздолжнители" – это физические или юридические лица, которые предлагают гражданам быстрое и гарантированное списание всех долгов перед кредиторами и сохранность имущества. "Основная причина роста числа жалоб на МФО – это деятельность так называемых "раздолжнителей", которые обманывают ожидания заемщиков", - говорится в сообщении ЦБ. "На фоне деятельности этих недобросовестных "консультантов" количество жалоб на проблемы с погашением долга выросло в 3,1 раза - до 3,5 тысяч, на сложности с возвратом денежных средств за дополнительные услуги – в 1,6 раза, до 3 тысяч", - привели в пресс-службе регулятора статистику за январь-июнь. При этом Банк России отметил, что при рассмотрении подобных жалоб не обнаружил нарушений у финансовых организаций. Отмечается, что на деле "раздолжнители" не всегда следуют данным обещаниям, в результате заемщик остается по-прежнему со своими долгами. При этом они могут предоставлять неполную или недостоверную информацию о своих услугах, условиях и последствиях процедур банкротства, чем вводят в заблуждения людей. При этом регулятор напомнил, что у кредиторов сегодня есть разные программы поддержки заемщиков, оказавшихся в сложной финансовой ситуации: рефинансирование, реструктуризация и другие инструменты. Есть и предусмотренные законодательством механизмы, например, кредитные каникулы, добавляется там. "Поэтому мы рекомендуем людям, которые столкнулись с финансовыми трудностями, в первую очередь обращаться к своему кредитору. Важно обсудить с ним возможные варианты решения проблемы и не рассчитывать на обещания "раздолжнителей" о полном списании долгов", - уточняется там.

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финансы, банки, общество , банк россии