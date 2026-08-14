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Профицит текущего счета платежного баланса вырос до 34,1 млрд долларов - 14.08.2026, ПРАЙМ
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Профицит текущего счета платежного баланса вырос до 34,1 млрд долларов
Профицит текущего счета платежного баланса вырос до 34,1 млрд долларов - 14.08.2026, ПРАЙМ
Профицит текущего счета платежного баланса вырос до 34,1 млрд долларов
Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-июне выросло до 34,1 миллиарда долларов с 20,4 миллиарда за аналогичный период прошлого года, | 14.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-14T16:24+0300
2026-08-14T16:30+0300
финансы
россия
сша
банк россии
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-июне выросло до 34,1 миллиарда долларов с 20,4 миллиарда за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении Банка России. "В январе-июне 2026 года положительное сальдо счета текущих операций выросло до 34,1 миллиарда долларов США с 20,4 миллиарда долларов США в соответствующем периоде 2025 года вследствие увеличения стоимостного объема экспорта товаров", - сообщил регулятор. "Профицит счета текущих операций в июне 2026 года составил 5,9 миллиарда долларов США (уточненный показатель мая 2026 года – 8,6 миллиарда долларов США; июнь 2025 года – дефицит в размере 1,3 миллиарда долларов США). Увеличение показателя относительно июня 2025 года обусловлено опережающим ростом экспорта товаров по сравнению с импортом", - отметил ЦБ.
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финансы, россия, сша, банк россии
Финансы, РОССИЯ, США, Банк России
16:24 14.08.2026 (обновлено: 16:30 14.08.2026)
 
Профицит текущего счета платежного баланса вырос до 34,1 млрд долларов

ЦБ: положительное сальдо счета текущих операций в январе-июне выросло до $34,1 миллиарда

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-июне выросло до 34,1 миллиарда долларов с 20,4 миллиарда за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении Банка России.
"В январе-июне 2026 года положительное сальдо счета текущих операций выросло до 34,1 миллиарда долларов США с 20,4 миллиарда долларов США в соответствующем периоде 2025 года вследствие увеличения стоимостного объема экспорта товаров", - сообщил регулятор.
"Профицит счета текущих операций в июне 2026 года составил 5,9 миллиарда долларов США (уточненный показатель мая 2026 года – 8,6 миллиарда долларов США; июнь 2025 года – дефицит в размере 1,3 миллиарда долларов США). Увеличение показателя относительно июня 2025 года обусловлено опережающим ростом экспорта товаров по сравнению с импортом", - отметил ЦБ.
 
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