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Внешний долг России с начала года вырос на 6,5 миллиарда долларов
Внешний долг России с начала года вырос на 6,5 миллиарда долларов - 14.08.2026, ПРАЙМ
Внешний долг России с начала года вырос на 6,5 миллиарда долларов
Внешний долг РФ по состоянию на 1 июля составил 313,3 миллиарда долларов, увеличившись с начала года на 6,5 миллиарда долларов или на 2,1%, сообщает ЦБ РФ. | 14.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-14T16:25+0300
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финансы
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Внешний долг РФ по состоянию на 1 июля составил 313,3 миллиарда долларов, увеличившись с начала года на 6,5 миллиарда долларов или на 2,1%, сообщает ЦБ РФ. "По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2026 года составил 313,3 миллиарда долларов США, увеличившись с начала 2026 года на 6,5 миллиарда долларов США, или на 2,1%. Наиболее существенно выросли внешние обязательства прочих секторов и банковской системы", - говорится в сообщении.
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финансы, россия, сша, банк россии
Финансы, РОССИЯ, США, Банк России
Внешний долг России с начала года вырос на 6,5 миллиарда долларов
ЦБ: внешний долг России на 1 июля вырос на 6,5 миллиарда долларов с начала года