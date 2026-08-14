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Внешний долг России с начала года вырос на 6,5 миллиарда долларов - 14.08.2026, ПРАЙМ
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Внешний долг России с начала года вырос на 6,5 миллиарда долларов
Внешний долг России с начала года вырос на 6,5 миллиарда долларов - 14.08.2026, ПРАЙМ
Внешний долг России с начала года вырос на 6,5 миллиарда долларов
Внешний долг РФ по состоянию на 1 июля составил 313,3 миллиарда долларов, увеличившись с начала года на 6,5 миллиарда долларов или на 2,1%, сообщает ЦБ РФ. | 14.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-14T16:25+0300
2026-08-14T16:30+0300
финансы
россия
сша
банк россии
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Внешний долг РФ по состоянию на 1 июля составил 313,3 миллиарда долларов, увеличившись с начала года на 6,5 миллиарда долларов или на 2,1%, сообщает ЦБ РФ. "По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2026 года составил 313,3 миллиарда долларов США, увеличившись с начала 2026 года на 6,5 миллиарда долларов США, или на 2,1%. Наиболее существенно выросли внешние обязательства прочих секторов и банковской системы", - говорится в сообщении.
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финансы, россия, сша, банк россии
Финансы, РОССИЯ, США, Банк России
16:25 14.08.2026 (обновлено: 16:30 14.08.2026)
 
Внешний долг России с начала года вырос на 6,5 миллиарда долларов

ЦБ: внешний долг России на 1 июля вырос на 6,5 миллиарда долларов с начала года

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Внешний долг РФ по состоянию на 1 июля составил 313,3 миллиарда долларов, увеличившись с начала года на 6,5 миллиарда долларов или на 2,1%, сообщает ЦБ РФ.
"По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2026 года составил 313,3 миллиарда долларов США, увеличившись с начала 2026 года на 6,5 миллиарда долларов США, или на 2,1%. Наиболее существенно выросли внешние обязательства прочих секторов и банковской системы", - говорится в сообщении.
 
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