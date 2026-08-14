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Рубль в экспортных расчетах России в июне обновил рекорд

Рубль в экспортных расчетах России в июне обновил рекорд - 14.08.2026, ПРАЙМ

Рубль в экспортных расчетах России в июне обновил рекорд

Рубль в расчетах за российский экспорт в июне занял долю в рекордные 69,7%, следует из анализа РИА Новости данных Банка России. | 14.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-14T16:51+0300

2026-08-14T16:51+0300

2026-08-14T16:51+0300

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Рубль в расчетах за российский экспорт в июне занял долю в рекордные 69,7%, следует из анализа РИА Новости данных Банка России. Так, в июне 69,7% российских доходов от экспорта товаров и услуг были в рублях - это рекорд как минимум с начала 2019 года (более ранние данные не публикуются). Месяцем ранее это значение составляло 59,9%. Кроме того, до рекорда выросла доля рубля в расчетах за экспорт со странами Азии - до 69,1% в июне с 57,6% в мае. Сильнее всего доля рубля в расчетах за экспорт выросла со странами Африки - до максимальных с апреля 2025 года 95,6% против 58,8% месяцем ранее. Самое заметное снижение доля рубля показала в экспорте в Океанию - до минимальных с декабря 2022 года 39,4% с майских 98,7%. В экспорте в страны Америки доля рубля достигла 40,3% - минимума с ноября 2025 года (71,2% в мае). В доходах России от экспорта товаров и услуг в Европу рубль занял долю в 75,3% (79,3% в мае), а в страны Карибского бассейна - 62,3% (85,7% в мае).

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финансы, банки, азия, африка, европа, банк россии