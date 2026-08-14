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Центробанк опубликовал официальный курс валют с субботы

Центробанк опубликовал официальный курс валют с субботы - 14.08.2026, ПРАЙМ

Центробанк опубликовал официальный курс валют с субботы

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 6,14 копейки - до 12,4789 рубля, доллара - на 73,91 копейки, до 84,5449 рубля, евро - на... | 14.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-14T17:34+0300

2026-08-14T17:34+0300

2026-08-14T17:34+0300

рынок

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 6,14 копейки - до 12,4789 рубля, доллара - на 73,91 копейки, до 84,5449 рубля, евро - на 76,03 копейки, до 97,5141 рубля, следует из данных Банка России. Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.

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рынок, сша, банк россии