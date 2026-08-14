https://1prime.ru/20260814/tsentrobank-872400702.html
Центробанк опубликовал официальный курс валют с субботы
Центробанк опубликовал официальный курс валют с субботы - 14.08.2026, ПРАЙМ
Центробанк опубликовал официальный курс валют с субботы
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 6,14 копейки - до 12,4789 рубля, доллара - на 73,91 копейки, до 84,5449 рубля, евро - на... | 14.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-14T17:34+0300
2026-08-14T17:34+0300
2026-08-14T17:34+0300
рынок
сша
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/15/859750984_0:168:3043:1880_1920x0_80_0_0_9457a0f390059e7a8b5c950d54fcf273.jpg
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 6,14 копейки - до 12,4789 рубля, доллара - на 73,91 копейки, до 84,5449 рубля, евро - на 76,03 копейки, до 97,5141 рубля, следует из данных Банка России. Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/15/859750984_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_5d3c85dfa89be24e4fbc949f9cfb9ab8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, сша, банк россии
Центробанк опубликовал официальный курс валют с субботы
Официальный курс юаня с субботы вырос на 6,14 копейки, доллара - на 76 копеек
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 6,14 копейки - до 12,4789 рубля, доллара - на 73,91 копейки, до 84,5449 рубля, евро - на 76,03 копейки, до 97,5141 рубля, следует из данных Банка России.
Банк России
с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США
к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.