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Центробанк опубликовал официальный курс валют с субботы - 14.08.2026, ПРАЙМ
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Центробанк опубликовал официальный курс валют с субботы
Центробанк опубликовал официальный курс валют с субботы - 14.08.2026, ПРАЙМ
Центробанк опубликовал официальный курс валют с субботы
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 6,14 копейки - до 12,4789 рубля, доллара - на 73,91 копейки, до 84,5449 рубля, евро - на... | 14.08.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 6,14 копейки - до 12,4789 рубля, доллара - на 73,91 копейки, до 84,5449 рубля, евро - на 76,03 копейки, до 97,5141 рубля, следует из данных Банка России. Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.
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рынок, сша, банк россии
Рынок, США, Банк России
17:34 14.08.2026
 
Центробанк опубликовал официальный курс валют с субботы

Официальный курс юаня с субботы вырос на 6,14 копейки, доллара - на 76 копеек

© РИА Новости . Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкКитайские юани
Китайские юани - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2026
© РИА Новости . Александр Демьянчук
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 6,14 копейки - до 12,4789 рубля, доллара - на 73,91 копейки, до 84,5449 рубля, евро - на 76,03 копейки, до 97,5141 рубля, следует из данных Банка России.
Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.
 
РынокСШАБанк России
 
 
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