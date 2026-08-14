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Денежная база России выросла до 31 триллиона рублей
Денежная база России выросла до 31 триллиона рублей - 14.08.2026, ПРАЙМ
Денежная база России выросла до 31 триллиона рублей
Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 августа вырос до 31,32 триллиона рублей с 30,59 триллиона на 1 июля, сообщил Банк России. | 14.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-14T18:09+0300
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 августа вырос до 31,32 триллиона рублей с 30,59 триллиона на 1 июля, сообщил Банк России. За месяц показатель, таким образом, вырос на 729,2 миллиарда рублей, или на 2,4%. Основную часть денежной базы в широком определении составили наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (21,53 триллиона рублей). Кроме того, она включила в себя корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (5,25 триллиона), обязательные резервы (588,4 миллиарда) и депозиты кредитных организаций в Банке России (3,946 триллиона рублей).
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финансы, россия, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Банк России
Денежная база России выросла до 31 триллиона рублей
Банк России: объем денежной базы в широком определении вырос до 31,32 трлн рублей