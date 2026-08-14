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"Стратегический шаг": на Западе предрекли полную блокаду Украины с моря
"Стратегический шаг": на Западе предрекли полную блокаду Украины с моря - 14.08.2026, ПРАЙМ
"Стратегический шаг": на Западе предрекли полную блокаду Украины с моря
Российские удары по дунайским портам Рени и Измаил в Одесской области приблизили морскую блокаду Украины, пишет публицист Владимир Федоров в колонке для... | 14.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-14T16:34+0300
2026-08-14T16:34+0300
2026-08-14T16:34+0300
россия
украина
черное море
морские порты
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МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Российские удары по дунайским портам Рени и Измаил в Одесской области приблизили морскую блокаду Украины, пишет публицист Владимир Федоров в колонке для Steigan."Сейчас вырисовывается картина спланированной, скоординированной и постепенно завершающейся блокады Украины со всех сторон", — заявил он.По словам публициста, порты на Черном море закрыты, на суше все дороги западнее Одессы перекрываются российскими беспилотниками."Эти атаки – не просто тактический успех, это стратегический шаг к перекрытию последнего морского канала снабжения Украины", — заключил Федоров.Накануне Министерство обороны РФ сообщило об ударах по объектам в портах Одесской области в ночь на 13 августа. В числе пораженных целей — центр управления ВМС Украины в Рени, пункт временной дислокации подразделения ВСУ, а также инфраструктура в Измаиле, задействованная для разгрузки военной продукции.
https://1prime.ru/20260811/ukraina-872208917.html
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россия, украина, черное море, морские порты
РОССИЯ, УКРАИНА, Черное море, морские порты
"Стратегический шаг": на Западе предрекли полную блокаду Украины с моря
Steigan: удары России по дунайским портам Рени и Измаил приблизили морскую блокаду Украины