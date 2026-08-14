Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Стратегический шаг": на Западе предрекли полную блокаду Украины с моря - 14.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260814/ukraina-872397358.html
"Стратегический шаг": на Западе предрекли полную блокаду Украины с моря
"Стратегический шаг": на Западе предрекли полную блокаду Украины с моря - 14.08.2026, ПРАЙМ
"Стратегический шаг": на Западе предрекли полную блокаду Украины с моря
Российские удары по дунайским портам Рени и Измаил в Одесской области приблизили морскую блокаду Украины, пишет публицист Владимир Федоров в колонке для... | 14.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-14T16:34+0300
2026-08-14T16:34+0300
россия
украина
черное море
морские порты
https://cdnn.1prime.ru/img/83826/71/838267117_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_7ff57ed5fc1260f3e5c944a24c2f6b38.jpg
МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Российские удары по дунайским портам Рени и Измаил в Одесской области приблизили морскую блокаду Украины, пишет публицист Владимир Федоров в колонке для Steigan."Сейчас вырисовывается картина спланированной, скоординированной и постепенно завершающейся блокады Украины со всех сторон", — заявил он.По словам публициста, порты на Черном море закрыты, на суше все дороги западнее Одессы перекрываются российскими беспилотниками."Эти атаки – не просто тактический успех, это стратегический шаг к перекрытию последнего морского канала снабжения Украины", — заключил Федоров.Накануне Министерство обороны РФ сообщило об ударах по объектам в портах Одесской области в ночь на 13 августа. В числе пораженных целей — центр управления ВМС Украины в Рени, пункт временной дислокации подразделения ВСУ, а также инфраструктура в Измаиле, задействованная для разгрузки военной продукции.
https://1prime.ru/20260811/ukraina-872208917.html
украина
черное море
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83826/71/838267117_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_24f80c3868e8475659be8bc8e5555e27.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, черное море, морские порты
РОССИЯ, УКРАИНА, Черное море, морские порты
16:34 14.08.2026
 
"Стратегический шаг": на Западе предрекли полную блокаду Украины с моря

Steigan: удары России по дунайским портам Рени и Измаил приблизили морскую блокаду Украины

© РИА Новости . Вячеслав Бобков | Перейти в медиабанкОдесский морской порт
Одесский морской порт - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2026
© РИА Новости . Вячеслав Бобков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Российские удары по дунайским портам Рени и Измаил в Одесской области приблизили морскую блокаду Украины, пишет публицист Владимир Федоров в колонке для Steigan.
"Сейчас вырисовывается картина спланированной, скоординированной и постепенно завершающейся блокады Украины со всех сторон", — заявил он.
По словам публициста, порты на Черном море закрыты, на суше все дороги западнее Одессы перекрываются российскими беспилотниками.
"Эти атаки – не просто тактический успех, это стратегический шаг к перекрытию последнего морского канала снабжения Украины", — заключил Федоров.
Накануне Министерство обороны РФ сообщило об ударах по объектам в портах Одесской области в ночь на 13 августа. В числе пораженных целей — центр управления ВМС Украины в Рени, пункт временной дислокации подразделения ВСУ, а также инфраструктура в Измаиле, задействованная для разгрузки военной продукции.
Порт - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2026
"Мрачная реальность": Россия нашла слабую точку Украины, заявили в США
11 августа, 16:42
 
РОССИЯУКРАИНАЧерное мореморские порты
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала