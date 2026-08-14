https://1prime.ru/20260814/uzbekistan-872317051.html

В Узбекистане из-за аварии в Казахстане произошел сбой в электроснабжении

В Узбекистане из-за аварии в Казахстане произошел сбой в электроснабжении - 14.08.2026, ПРАЙМ

В Узбекистане из-за аварии в Казахстане произошел сбой в электроснабжении

Перебои в электроснабжении произошли в ряде областей Узбекистана из-за аварии в соседнем Казахстане, сбой повлиял на энергетическую систему Центральной Азии,... | 14.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-14T14:42+0300

2026-08-14T14:42+0300

2026-08-14T14:42+0300

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ТАШКЕНТ, 14 авг - ПРАЙМ. Перебои в электроснабжении произошли в ряде областей Узбекистана из-за аварии в соседнем Казахстане, сбой повлиял на энергетическую систему Центральной Азии, сообщает пресс-служба министерства энергетики Узбекистана. Ранее казахстанское издание Tengrinews сообщило, что четыре района Алма-Аты и 10 районов Алма-Атинской области остались без электроэнергии из-за сбоя системной автоматики. Отмечается, что причиной стало аварийное отключение воздушных линий электропередачи 500 киловатт. По данным энергопередающей компании "Алатау Жарык Компаниясы", в результате аварийного отключения линий Л-5400, Л-5300 и Л-5320 сработала противоаварийная автоматика в сетях компании. Специалисты проводят восстановительные работы. "Авария, произошедшая в энергетической системе соседней страны, повлияла на энергетическую систему Центральной Азии. В результате в Сурхандарьинской и некоторых других областях наблюдались перебои с электроснабжением", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале минэнерго. В настоящее время энергетики поэтапно восстанавливают электроснабжение, дополнительная информация будет предоставлена позднее, добавили в ведомстве. По словам очевидцев, в Алма-Ате из-за отключения электроэнергии на некоторых улицах не работают светофоры, что уже осложняет движение на дорогах. Дополнительные трудности для автомобилистов может создать концерт американского рэпера Канье Уэста (Ye), который пройдет в пятницу на Центральном стадионе: в связи с мероприятием ряд улиц будет перекрыт с 16.00 до 00.00 (14.00-22.00 мск), передает корреспондент РИА Новости. Также жители в социальных сетях сообщают об отсутствии горячей воды в некоторых многоэтажных домах, что может быть связано с отключением электроэнергии и остановкой насосов, обеспечивающих подачу и циркуляцию воды.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40