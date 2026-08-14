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Узбекистан изучает возможность долгосрочных закупок авиатоплива в Китае

Узбекистан изучает возможность долгосрочных закупок авиатоплива в Китае - 14.08.2026, ПРАЙМ

Узбекистан изучает возможность долгосрочных закупок авиатоплива в Китае

АО "Узбекнефтегаз" изучает возможности долгосрочных закупок авиатоплива в Китае с целью диверсификации поставок в Узбекистан, сообщает пресс-служба компании. | 14.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-14T16:41+0300

2026-08-14T16:41+0300

2026-08-14T16:41+0300

газ

узбекистан

китай

грузия

шавкат мирзиеев

"узбекнефтегаз"

sinopec

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ТАШКЕНТ, 14 авг – ПРАЙМ. АО "Узбекнефтегаз" изучает возможности долгосрочных закупок авиатоплива в Китае с целью диверсификации поставок в Узбекистан, сообщает пресс-служба компании. По данным пресс-службы, председатель правления "Узбекнефтегаза" Абдугани Сангинов и посол КНР в Узбекистане Юй Цзюнь обсудили вопросы взаимодействия в нефтегазовом секторе. "Одной из основных тем диалога стало обсуждение возможности поставок авиатоплива типа Jet А-1 из Китая на долгосрочной основе с целью диверсификации поставок авиатоплива в нашу страну и формирования устойчивой системы", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале "Узбекнефтегаза". В частности, были рассмотрены вопросы прямого сотрудничества с китайскими компаниями China National Aviation Fuel Group и Sinopec, добавили в пресс-службе. В начале августа пресс-служба узбекистанского президента Шавката Мирзиеева сообщала, что Узбекистан наладил импорт авиакеросина из Грузии, Ирака и ряда других стран из-за введения ограничений на вывоз нефтепродуктов в странах-партнерах. Ранее представитель министерства транспорта Узбекистана сообщал РИА Новости, что республика намерена к 2030 году увеличить производство авиатоплива до 600 тысяч тонн с 310 тысяч тонн, ожидаемых в 2026 году. Мощности заправочных комплексов в аэропортах планируется увеличить в 1,6 раза, до 80 тысяч тонн, на фоне растущего дефицита и роста цен на рынке. По данным министерства энергетики Узбекистана, в стране ежегодно растет спрос на авиатопливо из-за роста туристического потока и авиаперевозок. В конце 2025 года общая потребность внутреннего рынка авиакеросина составляла 223 тысячи тонн, из которых импорт - порядка 75 тысяч.

узбекистан

китай

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газ, узбекистан, китай, грузия, шавкат мирзиеев, "узбекнефтегаз", sinopec