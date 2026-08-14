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Рынок акций РФ обвалился на 6,2% за неделю из-за геополитики - 14.08.2026, ПРАЙМ
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Рынок акций РФ обвалился на 6,2% за неделю из-за геополитики
Рынок акций РФ обвалился на 6,2% за неделю из-за геополитики - 14.08.2026, ПРАЙМ
Рынок акций РФ обвалился на 6,2% за неделю из-за геополитики
Прошедшая торговая неделя продемонстрировала негативную динамику. На момент составления материала индекс Московской биржи за неделю потерял 6,2%, а индекс РТС... | 14.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-14T18:26+0300
2026-08-14T18:26+0300
рынок
сша
роснефть
башнефть
мосбиржа
мнения аналитиков
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Прошедшая торговая неделя продемонстрировала негативную динамику. На момент составления материала индекс Московской биржи за неделю потерял 6,2%, а индекс РТС снизился на 8,1%. К концу основной торговой сессии в пятницу индекс Мосбиржи торговался вблизи уровня 2140 пунктов. Российский рубль за неделю ослабел к доллару на 1,8%, торгуясь на внебиржевом рынке в пятницу вблизи уровня 84 рублей.РынокНеделя на рынке акций началась с продолжения роста, который проходил на фоне ослабления рубля и продолжающегося сезона финансовой отчётности. С понедельника по вторник индекс Мосбиржи вырос на 1,9%, преодолев отметку 2300. В среду индекс начал корректироваться и вернулся на отметки понедельника. В четверг и пятницу наблюдалось довольно сильное снижение рынка: к пятнице индекс вышел на уровни конца июля, стерев весь августовский рост.Позитивное влияние от ослабления рубля и реинвестирования крупных дивидендов было нивелировано сокращением длинных позиций инвесторами после резкого обострения ситуации в Черноморском регионе и угроз для международных поставок продовольствия. Ожидаю, что постепенная стабилизация ситуации и возможные переговоры со спецпосланниками США будут способствовать консолидации на фондовом рынке.УспехиСреди акций, входящих в индекс, а также в портфелях фондов под управлением УК "РСХБ Управление Активами", наибольший рост котировок продемонстрировали бумаги "Аренадаты" (Data, +4,1%).СниженияЛидером по снижению цен за неделю оказались акции "Башнефти" прив. (BANEP), потерявшие за неделю около 19%. Башкортостан намерен продать "Роснефти" оставшуюся долю в "Башнефти". Риск отмены дивидендов, который видят инвесторы, более всего касается акций префов. Башкортостан во многом выступал гарантом сохранения выплат, ведь дивиденды были важной частью республиканского бюджета, а "Роснефть", при необходимости, может действовать стандартным путём, забрав прибыль иными способами. В случае исполнения сделки "Роснефть" станет основным контролирующим акционером с долей 83%.Прогноз на следующую неделюНа следующей неделе я ожидаю консолидации на рынке акций. Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться не ниже уровня 1985 пунктов.
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Александр Власенко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1b/846784435_227:0:1427:1200_100x100_80_0_0_84cfa206213e3e37bf9a441f7cdcb027.jpg
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, сша, роснефть, башнефть, мосбиржа, мнения аналитиков
Рынок, США, Роснефть, Башнефть, Мосбиржа, Мнения аналитиков
18:26 14.08.2026
 
Рынок акций РФ обвалился на 6,2% за неделю из-за геополитики

Эксперт Власенко: Индекс Мосбиржи стер рост из-за обострения и продаж "Башнефти"

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Александр Власенко, портфельный управляющий РСХБ Управление Активами
Александр Власенко
Портфельный управляющий "РСХБ Управление Активами"
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Прошедшая торговая неделя продемонстрировала негативную динамику. На момент составления материала индекс Московской биржи за неделю потерял 6,2%, а индекс РТС снизился на 8,1%. К концу основной торговой сессии в пятницу индекс Мосбиржи торговался вблизи уровня 2140 пунктов. Российский рубль за неделю ослабел к доллару на 1,8%, торгуясь на внебиржевом рынке в пятницу вблизи уровня 84 рублей.

Рынок

Неделя на рынке акций началась с продолжения роста, который проходил на фоне ослабления рубля и продолжающегося сезона финансовой отчётности. С понедельника по вторник индекс Мосбиржи вырос на 1,9%, преодолев отметку 2300. В среду индекс начал корректироваться и вернулся на отметки понедельника. В четверг и пятницу наблюдалось довольно сильное снижение рынка: к пятнице индекс вышел на уровни конца июля, стерев весь августовский рост.
Позитивное влияние от ослабления рубля и реинвестирования крупных дивидендов было нивелировано сокращением длинных позиций инвесторами после резкого обострения ситуации в Черноморском регионе и угроз для международных поставок продовольствия. Ожидаю, что постепенная стабилизация ситуации и возможные переговоры со спецпосланниками США будут способствовать консолидации на фондовом рынке.

Успехи

Среди акций, входящих в индекс, а также в портфелях фондов под управлением УК "РСХБ Управление Активами", наибольший рост котировок продемонстрировали бумаги "Аренадаты" (Data, +4,1%).

Снижения

Лидером по снижению цен за неделю оказались акции "Башнефти" прив. (BANEP), потерявшие за неделю около 19%. Башкортостан намерен продать "Роснефти" оставшуюся долю в "Башнефти". Риск отмены дивидендов, который видят инвесторы, более всего касается акций префов. Башкортостан во многом выступал гарантом сохранения выплат, ведь дивиденды были важной частью республиканского бюджета, а "Роснефть", при необходимости, может действовать стандартным путём, забрав прибыль иными способами. В случае исполнения сделки "Роснефть" станет основным контролирующим акционером с долей 83%.

Прогноз на следующую неделю

На следующей неделе я ожидаю консолидации на рынке акций. Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться не ниже уровня 1985 пунктов.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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