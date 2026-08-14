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Flydubai увеличит число рейсов из Москвы в Дубай - 14.08.2026, ПРАЙМ
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Flydubai увеличит число рейсов из Москвы в Дубай
Flydubai увеличит число рейсов из Москвы в Дубай - 14.08.2026, ПРАЙМ
Flydubai увеличит число рейсов из Москвы в Дубай
Авиакомпания Flydubai во второй половине августа увеличит число рейсов из Москвы в Дубай до четырех в день, а в сентябре - до семи полетов в сутки, сообщил... | 14.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-14T18:23+0300
2026-08-14T18:23+0300
бизнес
дубай
оаэ
москва
flydubai
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания Flydubai во второй половине августа увеличит число рейсов из Москвы в Дубай до четырех в день, а в сентябре - до семи полетов в сутки, сообщил аэропорт "Внуково". "Flydubai, который в первой половине текущего месяца летает в Дубай три рейса в сутки (ранее было два), во второй половине августа увеличит частоту до четырех рейсов в день. А в сентябре — до 7 рейсов в сутки", - говорится в сообщении аэропорта. Российские авиавласти в начале марта ввели ограничения на полеты в страны Ближнего Востока на фоне эскалации конфликта в регионе, их действие неоднократно продлевалось. После отмены ограничений первыми рейсы возобновили авиакомпании ОАЭ, затем - "Аэрофлот". Позднее о возобновлении рейсов в ОАЭ сообщили Utair и "Победа".
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бизнес, дубай, оаэ, москва, flydubai, аэропорт внуково, аэрофлот
Бизнес, Дубай, ОАЭ, МОСКВА, Flydubai, аэропорт Внуково, Аэрофлот
18:23 14.08.2026
 
Flydubai увеличит число рейсов из Москвы в Дубай

"Внуково": Flydubai во второй половине августа увеличит число рейсов из Москвы в Дубай

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет Boeing 737-800 авиакомпании FlyDubai
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании FlyDubai - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания Flydubai во второй половине августа увеличит число рейсов из Москвы в Дубай до четырех в день, а в сентябре - до семи полетов в сутки, сообщил аэропорт "Внуково".
"Flydubai, который в первой половине текущего месяца летает в Дубай три рейса в сутки (ранее было два), во второй половине августа увеличит частоту до четырех рейсов в день. А в сентябре — до 7 рейсов в сутки", - говорится в сообщении аэропорта.
Российские авиавласти в начале марта ввели ограничения на полеты в страны Ближнего Востока на фоне эскалации конфликта в регионе, их действие неоднократно продлевалось. После отмены ограничений первыми рейсы возобновили авиакомпании ОАЭ, затем - "Аэрофлот". Позднее о возобновлении рейсов в ОАЭ сообщили Utair и "Победа".
 
БизнесДубайОАЭМОСКВАFlydubaiаэропорт ВнуковоАэрофлот
 
 
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