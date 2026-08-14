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Flydubai увеличит число рейсов из Москвы в Дубай

Flydubai увеличит число рейсов из Москвы в Дубай - 14.08.2026, ПРАЙМ

Flydubai увеличит число рейсов из Москвы в Дубай

Авиакомпания Flydubai во второй половине августа увеличит число рейсов из Москвы в Дубай до четырех в день, а в сентябре - до семи полетов в сутки, сообщил... | 14.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-14T18:23+0300

2026-08-14T18:23+0300

2026-08-14T18:23+0300

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания Flydubai во второй половине августа увеличит число рейсов из Москвы в Дубай до четырех в день, а в сентябре - до семи полетов в сутки, сообщил аэропорт "Внуково". "Flydubai, который в первой половине текущего месяца летает в Дубай три рейса в сутки (ранее было два), во второй половине августа увеличит частоту до четырех рейсов в день. А в сентябре — до 7 рейсов в сутки", - говорится в сообщении аэропорта. Российские авиавласти в начале марта ввели ограничения на полеты в страны Ближнего Востока на фоне эскалации конфликта в регионе, их действие неоднократно продлевалось. После отмены ограничений первыми рейсы возобновили авиакомпании ОАЭ, затем - "Аэрофлот". Позднее о возобновлении рейсов в ОАЭ сообщили Utair и "Победа".

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бизнес, дубай, оаэ, москва, flydubai, аэропорт внуково, аэрофлот