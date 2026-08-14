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В Тверской области запустили завод по производству настольных игр

В Тверской области запустили завод по производству настольных игр - 14.08.2026, ПРАЙМ

В Тверской области запустили завод по производству настольных игр

Новый завод по производству настольных и развивающих игр под маркой Hobby World запустили в Тверской области, говорится в сообщении Минпромторга России. | 14.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-14T16:46+0300

2026-08-14T16:46+0300

2026-08-14T16:46+0300

бизнес

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Новый завод по производству настольных и развивающих игр под маркой Hobby World запустили в Тверской области, говорится в сообщении Минпромторга России. "Холдинг "Мир Хобби" завершил строительство завода полного цикла для выпуска настольных и развивающих игр под маркой Hobby World. В церемонии запуска участвовал замглавы Минпромторга России Иван Куликов", - говорится в сообщении. В министерстве отметили, что холдинг "Мир Хобби" с 2023 года получил поддержку по программе промышленной ипотеки в размере 580 миллионов рублей, а также льготные условия по земельному участку и подключению к коммуникациям. "Открытие новой производственной площадки внесет весомый вклад в развитие региональной инфраструктуры и позволит обеспечить подрастающее поколение качественной российской продукцией. Новое предприятие будет производить более 10 миллионов комплектов настольных игр в год", – добавил Куликов, чьи слова приводятся пресс-службой.

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бизнес, промышленность, россия, минпромторг