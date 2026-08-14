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Зеленский не может найти нового посла Украины в США, пишет Politico

Зеленский не может найти нового посла Украины в США, пишет Politico - 14.08.2026, ПРАЙМ

Зеленский не может найти нового посла Украины в США, пишет Politico

Владимир Зеленский столкнулся с трудностями при поиске кандидата на пост посла Украины в США из-за нежелания потенциальных претендентов браться за сложную... | 14.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-14T18:05+0300

2026-08-14T18:05+0300

2026-08-14T18:05+0300

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ВАШИНГТОН, 14 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский столкнулся с трудностями при поиске кандидата на пост посла Украины в США из-за нежелания потенциальных претендентов браться за сложную работу, пишет издание Politico со ссылкой на двух бывших украинских чиновников. Зеленский 3 августа опубликовал указ об увольнении Ольги Стефанишиной с должности посла в Вашингтоне. "(Зеленский – ред.) испытывает трудности с поиском человека, обладающего достаточным влиянием, чтобы представлять Киев перед администрацией (президента США Дональда – ред.) Трампа, поскольку потенциальные кандидаты неохотно соглашаются взяться за эту изнурительную работу ", - говорится в публикации. Глава киевского режима изначально рассчитывал, что бывшая премьер-министр Украины Юлия Свириденко займет эту должность, однако, по словам источников, она отказалась, тем самым нарушив планы Зеленского. С тех пор другие потенциальные кандидаты также не хотели соглашаться на эту должность, считая работу крайне сложной, пишет Politico. По данным издания, они опасаются, что им не предоставят необходимых условий для эффективной работы. При этом источники отмечают, что желающих занять пост посла Киева в Вашингтоне немало, но никто из них не обладает достаточными квалификациями. Как сообщает издание, проблема поиска кандидата на должность возникла на фоне стремительно падающих рейтингов Зеленского среди украинцев. Согласно опросу центра социальных исследований Socis, более 55% респондентов считают, что Украина движется в неправильном направлении.

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мировая экономика, общество , украина, сша, вашингтон, владимир зеленский, politico