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Золото дорожает в пятницу вечером
Золото дорожает в пятницу вечером - 14.08.2026, ПРАЙМ
Золото дорожает в пятницу вечером
Стоимость золота растет в пятницу вечером, показатель готовится завершить в плюсе четвертую неделю подряд, следует из данных торгов. | 14.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-14T17:25+0300
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу вечером, показатель готовится завершить в плюсе четвертую неделю подряд, следует из данных торгов. По состоянию на 17.10 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 26,36 доллара, или на 0,58% - до 4446,76 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,45% - до 65,287 доллара за унцию. С начала недели золото подорожало на 1,1%. Стоимость металла росла и три предыдущие недели подряд. Цена на серебро с начала недели поднялась на 2,8%. "Золото с трудом удерживает недельный рост, поскольку рынки занимаются фиксацией прибыли после скачка… в середине недели до двухмесячного максимума", - сказал агентству Рейтер главный аналитик рынка в Bybit Хань Тань (Han Tan). По словам эксперта, новую волатильность на рынке золота может вызвать публикация протокола прошедшего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая ожидается в следующую среду. В пятницу инвесторы также обратили внимание на американскую макростатистику. Так, объем розничных продаж в США в июле неожиданно снизился по отношению к июню - на 0,6%. Кроме того, индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в августе снизился до 51 пункта с 55,2 пункта в июле. Аналитики ожидали снижения лишь до 54,5 пункта.
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рынок, сша, comex
Золото дорожает в пятницу вечером
Золото дорожает в пятницу вечером и готовится завершить четвертую неделю подряд в плюсе
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу вечером, показатель готовится завершить в плюсе четвертую неделю подряд, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.10 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex
поднималась на 26,36 доллара, или на 0,58% - до 4446,76 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,45% - до 65,287 доллара за унцию.
С начала недели золото подорожало на 1,1%. Стоимость металла росла и три предыдущие недели подряд. Цена на серебро с начала недели поднялась на 2,8%.
"Золото с трудом удерживает недельный рост, поскольку рынки занимаются фиксацией прибыли после скачка… в середине недели до двухмесячного максимума", - сказал агентству Рейтер главный аналитик рынка в Bybit Хань Тань (Han Tan).
По словам эксперта, новую волатильность на рынке золота может вызвать публикация протокола прошедшего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США
, которая ожидается в следующую среду.
В пятницу инвесторы также обратили внимание на американскую макростатистику. Так, объем розничных продаж в США в июле неожиданно снизился по отношению к июню - на 0,6%.
Кроме того, индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в августе снизился до 51 пункта с 55,2 пункта в июле. Аналитики ожидали снижения лишь до 54,5 пункта.