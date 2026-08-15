https://1prime.ru/20260815/gamzaev-872275314.html

Эксперт объяснил, чем заменят пластиковые карты

Эксперт объяснил, чем заменят пластиковые карты - 15.08.2026, ПРАЙМ

Эксперт объяснил, чем заменят пластиковые карты

Российский финансовый рынок вступает в новый этап трансформации, где традиционная банковская карта перестает быть единственным и главным инструментом доступа к... | 15.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-15T03:03+0300

2026-08-15T03:03+0300

2026-08-15T03:03+0300

банки

финансы

пластиковая карта

общество

эксклюзив

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МОСКВА, 15 авг – ПРАЙМ. Российский финансовый рынок вступает в новый этап трансформации, где традиционная банковская карта перестает быть единственным и главным инструментом доступа к деньгам. Как рассказал агентству "Прайм", директор по развитию финансовых продуктов в "Сравни" Магомед Гамзаев, банки и регулятор формируют иную модель, где платеж становится бесшовным, а выбор способа оплаты — максимально широким.Как отмечает эксперт, отрасль движется к мультибанковским сценариям, где карта — лишь одна из нескольких элементов. Ключевым драйвером перемен выступает государство, администрирующее переход к высокотехнологичным системам расчетов для повышения прозрачности и борьбы с мошенничеством.С 1 сентября 2026 года начинает работу Единый реестр банковских карт на платформе НСПК, а с сентября 2027-го вводится лимит на количество активных карт — не более 20 на одного человека. Эти меры призваны навести порядок в "карточном портфеле" россиян, где, по некоторым оценкам, из 550 млн выпущенных карт активна лишь половина.На смену физическому пластику приходит инфраструктура, основанная на четырех столпах. Универсальный QR-код через Систему быстрых платежей становится стандартом на кассах, позволяя оплачивать покупки с любого счета.Единая биометрическая система дает возможность рассчитываться "лицом", а технология Bluetooth Low Energy возрождает бесконтактную оплату без NFC-модуля. Массовый запуск цифрового рубля, запланированный на сентябрь 2026 года, обещает сделать расчеты еще более гибкими и доступными.Однако, как подчеркивает Гамзаев, эра пластика завершится не завтра. "У карточного платежа есть важное преимущество — привычность и универсальность. Кроме того, не во всех ситуациях удобно или возможно расплачиваться смартфоном. Устройство может быть разряжено, не поддерживать нужный сервис или не иметь доступа к интернету", - поясняет он.Так или иначе, в перспективе ближайших пяти лет мы будем наблюдать не исчезновение, а диверсификацию платежных методов. Развитие Open API и коммерческих платформ позволит финансовым организациям обмениваться данными, предлагая персонализированные продукты. "Пользователь получит возможность выбирать наиболее удобный инструмент — будь то пластик, смартфон, биометрия или QR-код — в зависимости от ситуации, привычек и уровня комфорта", - подытожил эксперт.

https://1prime.ru/20260730/karty-871875729.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, пластиковая карта, общество , эксклюзив