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Не спрятать. Как выявляют "серую" аренду квартиры

Не спрятать. Как выявляют "серую" аренду квартиры - 15.08.2026, ПРАЙМ

Не спрятать. Как выявляют "серую" аренду квартиры

Цифровизация ФНС делает "теневую" аренду все более рискованной. Мнение о том, что доход от сдачи жилья можно "спрятать", ошибочно. Как пояснила агентству... | 15.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-15T02:02+0300

2026-08-15T02:02+0300

2026-08-15T02:02+0300

недвижимость

общество

росреестр

аренда недвижимости

фнс россии

эксклюзив

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МОСКВА, 15 авг – ПРАЙМ. Цифровизация ФНС делает "теневую" аренду все более рискованной. Мнение о том, что доход от сдачи жилья можно "спрятать", ошибочно. Как пояснила агентству "Прайм" доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Голубцова, современные технологии налогового администрирования позволяют фискальным органам видеть незадекларированные поступления с высокой степенью точности.Основной объем информации в ФНС поступает из банковской сферы и системы межведомственного обмена. Регулярные переводы, данные Росреестра о наличии нескольких объектов недвижимости, а также сведения о временной регистрации жильцов – все это автоматически анализируется."Кроме того, может применяться даже мониторинг публичных источников, таких как сайты объявлений", - говорит Голубцова.Поводом для детальной проверки могут стать и действия третьих лиц. Налоговую службу заинтересует жалоба арендатора, предоставившего договор или переписку из мессенджеров. Информация от соседей, участкового или управляющей компании также учитывается. В результате формируется полная картина, исключающая возможность остаться незамеченным.Финансовые последствия выявления нарушения весьма существенны. Арендодателю придется уплатить не только саму недоимку, исчисленную по прогрессивной шкале НДФЛ, но и пени из расчета 1/300 ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки. Штраф за неуплату налога составляет 20% от суммы, а при доказательстве умышленного характера – вырастает до 40%. В случаях крупной задолженности возможна и уголовная ответственность.Вывод такого дохода из тени отвечает не только интересам государства, но и снижает риски налогоплательщика. В этом случае в правовом поле можно будет решать вопросы, например, с неуплатой арендной платы и коммунальных платежей, порчей имущества, жалобами соседей.Легализация дохода не только снижает риски, но и предоставляет выбор оптимального режима. Для сдачи жилья физлицам удобно зарегистрироваться как самозанятый со ставкой 4% (или 6% для юрлиц). Если годовой доход превышает 2,4 миллиона рублей, что исключает применение НПД, целесообразно перейти на УСН в статусе ИП со ставкой 6% с доходов."Это позволяет законно вести деятельность и защищает права собственника в спорных ситуациях с арендаторами", - заключили эксперт.

https://1prime.ru/20260617/dokhod-870794622.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, общество , росреестр, аренда недвижимости, фнс россии, эксклюзив