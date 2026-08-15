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"Жадность, лень и эмоции". Пять ошибок, которые мешают разбогатеть

"Жадность, лень и эмоции". Пять ошибок, которые мешают разбогатеть - 15.08.2026, ПРАЙМ

"Жадность, лень и эмоции". Пять ошибок, которые мешают разбогатеть

Отсутствие стратегии, жадность и излишняя эмоциональность могут свести на нет все усилия по приумножению капитала. Я бы выделила пять ключевых провалов в... | 15.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-15T05:05+0300

2026-08-15T05:05+0300

2026-08-15T05:05+0300

"синара"

инвестиции

брокеры

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МОСКВА, 15 августа — ПРАЙМ. Отсутствие стратегии, жадность и излишняя эмоциональность могут свести на нет все усилия по приумножению капитала. Я бы выделила пять ключевых провалов в поведении частных инвесторов, которые систематически мешают им наращивать состояние.Первая ошибка — игра без правил. Самый распространенный провал — поверхностный подход к риск-менеджменту и выбору инструментов без четкого понимания целей и горизонтов инвестирования. Это подвергает капитал избыточному риску. Если нет времени или желания разбираться в рынке, лучше доверить управление профессионалам.Вторая — "корзина с одним яйцом". Игнорирование диверсификации и отсутствие регулярной ребалансировки портфеля делают его слишком волатильным. Правило, основанное еще на теории американского финансиста Гарри Марковица, работает безотказно: грамотное распределение активов снижает риски, сохраняя оптимальную доходность.Третья — синдром жадности. Погоня за сверхприбылью часто заставляет забыть о рисках. Многие инвесторы входят в актив на пике эйфории, когда крупные игроки уже фиксируют прибыль и выходят с рынка. В результате те, кто не успел вовремя продать, рискуют остаться ни с чем.Четвертая — излишняя консервативность. Высокие ставки последних лет создали иллюзию, что можно разбогатеть, вкладываясь только в депозиты или инструменты денежного рынка. Однако на длинном горизонте даже с учетом нескольких лет высокой доходности банковские вклады систематически проигрывают сбалансированному портфельному инвестированию.Пятая — эмоциональные качели. Огромный поток новостей и информационный шум провоцируют панику и тревожность, толкая на нерациональные действия. Такие решения чаще приводят к убыткам, чем помогают сохранить капитал. Успешный инвестор должен уметь фильтровать информацию и сохранять хладнокровие.Автор: Екатерина Канивец, персональный брокер инвестбанка "Синара"

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2026

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Екатерина Канивец https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/08/0e/872311779_510:0:2558:2048_100x100_80_0_0_6980adce0a94ec2a016d60f508a09139.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Екатерина Канивец https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/08/0e/872311779_510:0:2558:2048_100x100_80_0_0_6980adce0a94ec2a016d60f508a09139.jpg

"синара", инвестиции, брокеры