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"Жадность, лень и эмоции". Пять ошибок, которые мешают разбогатеть
"Жадность, лень и эмоции". Пять ошибок, которые мешают разбогатеть - 15.08.2026, ПРАЙМ
"Жадность, лень и эмоции". Пять ошибок, которые мешают разбогатеть
Отсутствие стратегии, жадность и излишняя эмоциональность могут свести на нет все усилия по приумножению капитала. Я бы выделила пять ключевых провалов в... | 15.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-15T05:05+0300
2026-08-15T05:05+0300
2026-08-15T05:05+0300
"синара"
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МОСКВА, 15 августа — ПРАЙМ. Отсутствие стратегии, жадность и излишняя эмоциональность могут свести на нет все усилия по приумножению капитала. Я бы выделила пять ключевых провалов в поведении частных инвесторов, которые систематически мешают им наращивать состояние.Первая ошибка — игра без правил. Самый распространенный провал — поверхностный подход к риск-менеджменту и выбору инструментов без четкого понимания целей и горизонтов инвестирования. Это подвергает капитал избыточному риску. Если нет времени или желания разбираться в рынке, лучше доверить управление профессионалам.Вторая — "корзина с одним яйцом". Игнорирование диверсификации и отсутствие регулярной ребалансировки портфеля делают его слишком волатильным. Правило, основанное еще на теории американского финансиста Гарри Марковица, работает безотказно: грамотное распределение активов снижает риски, сохраняя оптимальную доходность.Третья — синдром жадности. Погоня за сверхприбылью часто заставляет забыть о рисках. Многие инвесторы входят в актив на пике эйфории, когда крупные игроки уже фиксируют прибыль и выходят с рынка. В результате те, кто не успел вовремя продать, рискуют остаться ни с чем.Четвертая — излишняя консервативность. Высокие ставки последних лет создали иллюзию, что можно разбогатеть, вкладываясь только в депозиты или инструменты денежного рынка. Однако на длинном горизонте даже с учетом нескольких лет высокой доходности банковские вклады систематически проигрывают сбалансированному портфельному инвестированию.Пятая — эмоциональные качели. Огромный поток новостей и информационный шум провоцируют панику и тревожность, толкая на нерациональные действия. Такие решения чаще приводят к убыткам, чем помогают сохранить капитал. Успешный инвестор должен уметь фильтровать информацию и сохранять хладнокровие.Автор: Екатерина Канивец, персональный брокер инвестбанка "Синара"
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Екатерина Канивец
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Екатерина Канивец
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"синара", инвестиции, брокеры
"Синара", инвестиции, брокеры
"Жадность, лень и эмоции". Пять ошибок, которые мешают разбогатеть
Брокер Канивец назвала пять ошибок, которые мешают инвесторам разбогатеть
Екатерина Канивец
Персональный брокер инвестбанка "Синара"
МОСКВА, 15 августа — ПРАЙМ. Отсутствие стратегии, жадность и излишняя эмоциональность могут свести на нет все усилия по приумножению капитала. Я бы выделила пять ключевых провалов в поведении частных инвесторов, которые систематически мешают им наращивать состояние.
Первая ошибка — игра без правил. Самый распространенный провал — поверхностный подход к риск-менеджменту и выбору инструментов без четкого понимания целей и горизонтов инвестирования. Это подвергает капитал избыточному риску. Если нет времени или желания разбираться в рынке, лучше доверить управление профессионалам.
Вторая — "корзина с одним яйцом". Игнорирование диверсификации и отсутствие регулярной ребалансировки портфеля делают его слишком волатильным. Правило, основанное еще на теории американского финансиста Гарри Марковица, работает безотказно: грамотное распределение активов снижает риски, сохраняя оптимальную доходность.
Третья — синдром жадности. Погоня за сверхприбылью часто заставляет забыть о рисках. Многие инвесторы входят в актив на пике эйфории, когда крупные игроки уже фиксируют прибыль и выходят с рынка. В результате те, кто не успел вовремя продать, рискуют остаться ни с чем.
Четвертая — излишняя консервативность. Высокие ставки последних лет создали иллюзию, что можно разбогатеть, вкладываясь только в депозиты или инструменты денежного рынка. Однако на длинном горизонте даже с учетом нескольких лет высокой доходности банковские вклады систематически проигрывают сбалансированному портфельному инвестированию.
Пятая — эмоциональные качели. Огромный поток новостей и информационный шум провоцируют панику и тревожность, толкая на нерациональные действия. Такие решения чаще приводят к убыткам, чем помогают сохранить капитал. Успешный инвестор должен уметь фильтровать информацию и сохранять хладнокровие.
Автор: Екатерина Канивец, персональный брокер инвестбанка "Синара"