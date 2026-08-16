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Эксперт по ЖКХ объяснил, зачем нужна страховка в квитанции - 16.08.2026, ПРАЙМ
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Эксперт по ЖКХ объяснил, зачем нужна страховка в квитанции
Эксперт по ЖКХ объяснил, зачем нужна страховка в квитанции - 16.08.2026, ПРАЙМ
Эксперт по ЖКХ объяснил, зачем нужна страховка в квитанции
В квитанциях за жилищно-коммунальные услуги все чаще появляется строка "страхование жилья". О том, стоит ли ее оплачивать и какие риски она покрывает, агентству | 16.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-16T02:02+0300
2026-08-16T02:02+0300
жкх
эксклюзив
общество
недвижимость
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МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. В квитанциях за жилищно-коммунальные услуги все чаще появляется строка "страхование жилья". О том, стоит ли ее оплачивать и какие риски она покрывает, агентству "Прайм" рассказал общественный деятель, эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Бондарь.Страхование в квитанции ЖКХ — исключительно добровольная услуга. Жилищный кодекс РФ (статья 154) четко регламентирует состав обязательной платы за жилое помещение и коммунальные услуги, и страховки там нет. Неоплата этой строки не влечет за собой штрафов, отключения ресурсов или формирования реальной задолженности по ЖКУ. Оплачивать ее стоит только в том случае, если вы осознанно выбираете этот формат защиты."Подобные программы представляют собой коробочные продукты без предварительной описи имущества. Покрытие тут обычно распределяется по весьма жестким рамкам. Базовые риски вроде залива или пожара учтены, однако дорогую технику защитить вряд ли получится", — пояснил Бондарь.Иногда страхование жилья пытаются навязать незаконно. Формирование документа таким образом, что отказаться от защиты нельзя, является нарушением статьи 16 закона о защите прав потребителей. Судебные инстанции встают на сторону жильцов, если расчётный центр дает единый штрихкод без права выбора. Правильная квитанция за ЖКУ должна содержать два разных кода для перевода денег: с учетом полиса или без него.В некоторых ситуациях такой формат страхования может быть полезным. Например, для старого фонда оформить классический договор бывает дорого. Тут платежка становится отличным выходом - за 300-500 в месяц рублей вы получаете базовое страхование. Также это удобно при сдаче жилья квартирантам. А вот для свежей дорогой отделки лимитов явно не хватит, уверяет Бондарь.После оплаты полиса он советует уточнить у управляющей организации, было ли перечисление в страховую компанию. Бывают случаи, когда после аварии выясняется, что полис де-факто не был оплачен, так как управляющая организация вовремя не перевела деньги.
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жкх, эксклюзив, общество , недвижимость
ЖКХ, Эксклюзив, Общество , Недвижимость
02:02 16.08.2026
 
Эксперт по ЖКХ объяснил, зачем нужна страховка в квитанции

Эксперт Бондарь: неоплата страховки не повлечет за собой штрафов

© РИА Новости . Алексей СухоруковПлатежные квитанции за услуги ЖКХ
Платежные квитанции за услуги ЖКХ - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2026
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. В квитанциях за жилищно-коммунальные услуги все чаще появляется строка "страхование жилья". О том, стоит ли ее оплачивать и какие риски она покрывает, агентству "Прайм" рассказал общественный деятель, эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Бондарь.
Страхование в квитанции ЖКХ — исключительно добровольная услуга. Жилищный кодекс РФ (статья 154) четко регламентирует состав обязательной платы за жилое помещение и коммунальные услуги, и страховки там нет. Неоплата этой строки не влечет за собой штрафов, отключения ресурсов или формирования реальной задолженности по ЖКУ. Оплачивать ее стоит только в том случае, если вы осознанно выбираете этот формат защиты.
"Подобные программы представляют собой коробочные продукты без предварительной описи имущества. Покрытие тут обычно распределяется по весьма жестким рамкам. Базовые риски вроде залива или пожара учтены, однако дорогую технику защитить вряд ли получится", — пояснил Бондарь.
Иногда страхование жилья пытаются навязать незаконно. Формирование документа таким образом, что отказаться от защиты нельзя, является нарушением статьи 16 закона о защите прав потребителей. Судебные инстанции встают на сторону жильцов, если расчётный центр дает единый штрихкод без права выбора. Правильная квитанция за ЖКУ должна содержать два разных кода для перевода денег: с учетом полиса или без него.
Тарифы ЖКХ - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2026
Эксперт по ЖКХ объяснил, почему не стоит платить старые долги за капремонт
23 июля, 03:03
В некоторых ситуациях такой формат страхования может быть полезным. Например, для старого фонда оформить классический договор бывает дорого. Тут платежка становится отличным выходом - за 300-500 в месяц рублей вы получаете базовое страхование. Также это удобно при сдаче жилья квартирантам. А вот для свежей дорогой отделки лимитов явно не хватит, уверяет Бондарь.
После оплаты полиса он советует уточнить у управляющей организации, было ли перечисление в страховую компанию. Бывают случаи, когда после аварии выясняется, что полис де-факто не был оплачен, так как управляющая организация вовремя не перевела деньги.
 
ЖКХЭксклюзивОбществоНедвижимость
 
 
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