https://1prime.ru/20260816/bondar-872287658.html

Эксперт по ЖКХ объяснил, зачем нужна страховка в квитанции

Эксперт по ЖКХ объяснил, зачем нужна страховка в квитанции - 16.08.2026, ПРАЙМ

Эксперт по ЖКХ объяснил, зачем нужна страховка в квитанции

В квитанциях за жилищно-коммунальные услуги все чаще появляется строка "страхование жилья". О том, стоит ли ее оплачивать и какие риски она покрывает, агентству | 16.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-16T02:02+0300

2026-08-16T02:02+0300

2026-08-16T02:02+0300

жкх

эксклюзив

общество

недвижимость

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/18/866858252_0:103:2001:1228_1920x0_80_0_0_319d1689287b9924455807a74036b6c2.jpg

МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. В квитанциях за жилищно-коммунальные услуги все чаще появляется строка "страхование жилья". О том, стоит ли ее оплачивать и какие риски она покрывает, агентству "Прайм" рассказал общественный деятель, эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Бондарь.Страхование в квитанции ЖКХ — исключительно добровольная услуга. Жилищный кодекс РФ (статья 154) четко регламентирует состав обязательной платы за жилое помещение и коммунальные услуги, и страховки там нет. Неоплата этой строки не влечет за собой штрафов, отключения ресурсов или формирования реальной задолженности по ЖКУ. Оплачивать ее стоит только в том случае, если вы осознанно выбираете этот формат защиты."Подобные программы представляют собой коробочные продукты без предварительной описи имущества. Покрытие тут обычно распределяется по весьма жестким рамкам. Базовые риски вроде залива или пожара учтены, однако дорогую технику защитить вряд ли получится", — пояснил Бондарь.Иногда страхование жилья пытаются навязать незаконно. Формирование документа таким образом, что отказаться от защиты нельзя, является нарушением статьи 16 закона о защите прав потребителей. Судебные инстанции встают на сторону жильцов, если расчётный центр дает единый штрихкод без права выбора. Правильная квитанция за ЖКУ должна содержать два разных кода для перевода денег: с учетом полиса или без него.В некоторых ситуациях такой формат страхования может быть полезным. Например, для старого фонда оформить классический договор бывает дорого. Тут платежка становится отличным выходом - за 300-500 в месяц рублей вы получаете базовое страхование. Также это удобно при сдаче жилья квартирантам. А вот для свежей дорогой отделки лимитов явно не хватит, уверяет Бондарь.После оплаты полиса он советует уточнить у управляющей организации, было ли перечисление в страховую компанию. Бывают случаи, когда после аварии выясняется, что полис де-факто не был оплачен, так как управляющая организация вовремя не перевела деньги.

https://1prime.ru/20260723/bondar-871692486.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

жкх, эксклюзив, общество , недвижимость