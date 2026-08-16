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Финансист рассчитала новую цель для доллара на август

Финансист рассчитала новую цель для доллара на август - 16.08.2026, ПРАЙМ

Финансист рассчитала новую цель для доллара на август

Рубль продолжает испытывать давление со стороны геополитики и растущего спроса на иностранную валюту со стороны банков и населения. О том, какой курс доллара... | 16.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-16T03:03+0300

2026-08-16T03:03+0300

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МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Рубль продолжает испытывать давление со стороны геополитики и растущего спроса на иностранную валюту со стороны банков и населения. О том, какой курс доллара возможен до конца лета и что способно изменить ситуацию, агентству "Прайм" рассказала генеральный директор "Альфа-Форекс" Гузель Проценко.По словам финансиста, вполне вероятно, что до конца августа тренд на ослабление рубля может продолжиться, хотя налоговый период может снова оказать поддержку российской валюте. Позитивным фактором для рубля выступает валютная выручка, поступающая в страну от отечественных экспортеров. Радикальное изменение картины в рублёвых парах в сторону укрепления российской валюты может произойти в сентябре, если умеренно жёсткая денежно-кредитная политика со стороны Банка России будет продолжаться."Громкие геополитические события, на наш взгляд, воздействуют на рынок краткосрочно. До конца августа доллар, по нашему прогнозу, может колебаться в рамках 82–85 рублей, при этом на исходе лета снова нацелиться на 82 рубля", — пояснила Проценко.При этом динамика самого доллара на мировом рынке остается неоднозначной. Американская валюта слабеет на фоне охлаждения инфляции в США, однако Федеральная резервная система не спешит смягчать денежно-кредитную политику. После публикации данных по инфляции вероятность сохранения текущей ставки на сентябрьском заседании выросла, а раскол в риторике представителей ФРС делает дальнейшую траекторию ставки зависимой от новых данных по рынку труда и энергетическим ценам.Таким образом, цель доллара в районе 85 рублей на август укладывается в текущую картину рынка, однако достижение этого уровня не означает, что рубль продолжит двигаться по прямой траектории только вниз. Эксперт допускает коррекционные движения в зависимости от налогового периода и внешних событий. Внимание инвесторов будет сосредоточено на данных по рынку труда и инфляции в США, которые могут повлиять на решения ФРС.

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рынок, банк россии, сша, доллар сша, курсы валют