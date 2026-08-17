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Адвокат оценил стоимость хранения литовской фуры в Белоруссии

Адвокат оценил стоимость хранения литовской фуры в Белоруссии - 17.08.2026, ПРАЙМ

Адвокат оценил стоимость хранения литовской фуры в Белоруссии

Примерно в 1,5 миллиона рублей в год может обойтись владельцам хранение литовской фуры на специальных стоянках в Белоруссии, такое мнение выразил в беседе с РИА | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T22:13+0300

2026-08-17T22:13+0300

2026-08-17T22:13+0300

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Примерно в 1,5 миллиона рублей в год может обойтись владельцам хранение литовской фуры на специальных стоянках в Белоруссии, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости адвокат Московской коллегии адвокатов "Миронов и партнеры" Александр Корытин. Портал Diena.lt 14 августа со ссылкой на главу Литовской ассоциации автоперевозчиков Linava Эрландаса Микенаса сообщал, что около ста литовских грузовиков, задержанных в Белоруссии, остаются на территории страны. Он уточнял, что среди автомобилей в основном полуприцепы, чуть меньше грузовиков. Как пояснил Корытин, согласно установленным государственным таможенным комитетом Белоруссии тарифам, хранение полной сцепки (фуры) на специализированной стоянке обходится в 163,8 белорусского рубля в сутки, тягача - в 109,2 рубля, полуприцепа - в 54,6 рубля. За месяц хранения полной фуры сумма составит ориентировочно 4 914 белорусских рублей, в переводе на валюту РФ - это 137 592 тысячи рублей. "Если учесть указанные тарифы, то хранение литовских фур владельцам может обойтись не менее 1,5 миллиона рублей в год", - сказал Корытин. При этом оснований говорить об автоматическом удвоении стоимости после истечения срока хранения автомобилей, нет, уточнил адвокат. "То есть установленный тариф не увеличивается автоматически в два раза только по причине истечения определенного срока. Для увеличения платы должно быть предусмотрено соответствующее правовое основание", - заключил собеседник агентства. Литва после серии инцидентов с метеозондами, залетевшими, по утверждениям Вильнюса, на территорию прибалтийской республики с белорусской стороны, 29 октября 2025 года объявила о временном закрытии пограничных пунктов пропуска "Мядининкай" и "Шальчининкай". Минск в ответ запретил движение фур с литовскими номерами по дорогам и переместил их на охраняемые стоянки. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в конце марта после обращения литовских и польских автоперевозчиков разрешил выезд из страны большегрузов с литовскими номерами, а тарифы на услуги спецстоянок были значительно снижены с изначальных 120 евро в сутки.

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бизнес, россия, белоруссия, литва, вильнюс, александр лукашенко