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"Аэрофлот" оформил первую в России электронную грузовую авианакладную - 17.08.2026, ПРАЙМ
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"Аэрофлот" оформил первую в России электронную грузовую авианакладную
"Аэрофлот" оформил первую в России электронную грузовую авианакладную - 17.08.2026, ПРАЙМ
"Аэрофлот" оформил первую в России электронную грузовую авианакладную
Авиакомпания "Аэрофлот" оформила первую в России электронную грузовую авиационную накладную через государственную информационную систему электронных... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T13:17+0300
2026-08-17T13:17+0300
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аэрофлот
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" оформила первую в России электронную грузовую авиационную накладную через государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД), сообщил Минтранс РФ. "Первая электронная грузовая авианакладная успешно оформлена через ГИС ЭПД. Документ оформил авиаперевозчик "Аэрофлот" при участии оператора ИС ЭПД ГК "Астрал" и технологического партнера ООО "Центурион-Инновации". Сначала прошел тестовый обмен, затем – полноценный, с участием всех сторон", - говорится в сообщении. Отмечается, что успешное оформление подтвердило готовность технологической инфраструктуры к работе с авиаперевозками и переходу отрасли на электронные перевозочные документы. Это стало результатом работы Минтранса, ФНС, авиакомпаний, грузовых операторов и аккредитованных операторов информационных систем электронных перевозочных документов. Процесс перехода на электронные грузовые авианакладные является частью масштабной цифровизации транспортной отрасли. С 1 сентября 2026 года оформление грузовых авианакладных в электронном виде через ГИС ЭПД станет обязательным для всех участников авиаперевозок. При этом электронный документ будет иметь ту же силу, что и бумажный.
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бизнес, россия, аэрофлот, фнс россии, фнс
Бизнес, РОССИЯ, Аэрофлот, ФНС России, ФНС
13:17 17.08.2026
 
"Аэрофлот" оформил первую в России электронную грузовую авианакладную

"Аэрофлот" оформил первую в России электронную грузовую авианакладную через ГИС ЭПД

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" оформила первую в России электронную грузовую авиационную накладную через государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД), сообщил Минтранс РФ.
"Первая электронная грузовая авианакладная успешно оформлена через ГИС ЭПД. Документ оформил авиаперевозчик "Аэрофлот" при участии оператора ИС ЭПД ГК "Астрал" и технологического партнера ООО "Центурион-Инновации". Сначала прошел тестовый обмен, затем – полноценный, с участием всех сторон", - говорится в сообщении.
Отмечается, что успешное оформление подтвердило готовность технологической инфраструктуры к работе с авиаперевозками и переходу отрасли на электронные перевозочные документы. Это стало результатом работы Минтранса, ФНС, авиакомпаний, грузовых операторов и аккредитованных операторов информационных систем электронных перевозочных документов.
Процесс перехода на электронные грузовые авианакладные является частью масштабной цифровизации транспортной отрасли. С 1 сентября 2026 года оформление грузовых авианакладных в электронном виде через ГИС ЭПД станет обязательным для всех участников авиаперевозок. При этом электронный документ будет иметь ту же силу, что и бумажный.
 
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