https://1prime.ru/20260817/aeroflot-872425156.html

"Аэрофлот" оформил первую в России электронную грузовую авианакладную

"Аэрофлот" оформил первую в России электронную грузовую авианакладную - 17.08.2026, ПРАЙМ

"Аэрофлот" оформил первую в России электронную грузовую авианакладную

Авиакомпания "Аэрофлот" оформила первую в России электронную грузовую авиационную накладную через государственную информационную систему электронных... | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T13:17+0300

2026-08-17T13:17+0300

2026-08-17T13:17+0300

бизнес

россия

аэрофлот

фнс россии

фнс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872425156.jpg?1786961824

МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" оформила первую в России электронную грузовую авиационную накладную через государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД), сообщил Минтранс РФ. "Первая электронная грузовая авианакладная успешно оформлена через ГИС ЭПД. Документ оформил авиаперевозчик "Аэрофлот" при участии оператора ИС ЭПД ГК "Астрал" и технологического партнера ООО "Центурион-Инновации". Сначала прошел тестовый обмен, затем – полноценный, с участием всех сторон", - говорится в сообщении. Отмечается, что успешное оформление подтвердило готовность технологической инфраструктуры к работе с авиаперевозками и переходу отрасли на электронные перевозочные документы. Это стало результатом работы Минтранса, ФНС, авиакомпаний, грузовых операторов и аккредитованных операторов информационных систем электронных перевозочных документов. Процесс перехода на электронные грузовые авианакладные является частью масштабной цифровизации транспортной отрасли. С 1 сентября 2026 года оформление грузовых авианакладных в электронном виде через ГИС ЭПД станет обязательным для всех участников авиаперевозок. При этом электронный документ будет иметь ту же силу, что и бумажный.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, аэрофлот, фнс россии, фнс