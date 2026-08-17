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Две АЭС в Словакии к концу 2026 года будут вырабатывать 75% электричества - 17.08.2026, ПРАЙМ
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Две АЭС в Словакии к концу 2026 года будут вырабатывать 75% электричества
Две АЭС в Словакии к концу 2026 года будут вырабатывать 75% электричества - 17.08.2026, ПРАЙМ
Две АЭС в Словакии к концу 2026 года будут вырабатывать 75% электричества
Две атомные электростанции в Словакии к концу 2026 года будут вырабатывать 75% потребляемого в стране электричества, сообщил премьер-министр страны Роберт Фицо. | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T19:40+0300
2026-08-17T19:40+0300
газ
словакия
роберт фицо
facebook
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БРАТИСЛАВА, 17 авг - ПРАЙМ. Две атомные электростанции в Словакии к концу 2026 года будут вырабатывать 75% потребляемого в стране электричества, сообщил премьер-министр страны Роберт Фицо. В Словакии действуют две атомные станции - "Богунице" на западе республики и "Моховце" в центральной части страны, созданные при участии советских и российских специалистов. В начале июля словацкая энергетическая компания Slovenské elektrárne сообщила о завершении процесса загрузки топлива в четвертый энергоблок АЭС "Моховце", строительство которого стартовало еще в 1987 году. "Шесть блоков (два - на АЭС "Богунице" и четыре - на АЭС "Моховце" - ред.) к 31 декабря 2026 года, когда мы ожидаем уже выход на полную мощность четвертого блока на АЭС "Моховце", будут производить 75% всей электроэнергии, которая потребляется в Словакии. Мы - страна с самой большой долей электроэнергии, вырабатываемой на атомных электростанциях", - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская) в понедельник. По его словам, после выхода на полную мощность четвертого энергоблока на АЭС "Моховце", Словакия сможет экспортировать около 500 МВт.ч электроэнергии. Первые два блока АЭС "Моховце" были введены в эксплуатацию в конце 1990-х годов. Строительство третьего и четвертого блоков началось в 1987 году, однако из-за нехватки денег вскоре оно было приостановлено, возобновить работы удалось только в 2008 году. Третий блок начал подавать электроэнергию в сеть в 2023 году.
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газ, словакия, роберт фицо, facebook
Газ, СЛОВАКИЯ, Роберт Фицо, Facebook
19:40 17.08.2026
 
Две АЭС в Словакии к концу 2026 года будут вырабатывать 75% электричества

Премьер Фицо: две АЭС в Словакии к концу 2026 года будут вырабатывать 75% электроэнергии

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БРАТИСЛАВА, 17 авг - ПРАЙМ. Две атомные электростанции в Словакии к концу 2026 года будут вырабатывать 75% потребляемого в стране электричества, сообщил премьер-министр страны Роберт Фицо.
В Словакии действуют две атомные станции - "Богунице" на западе республики и "Моховце" в центральной части страны, созданные при участии советских и российских специалистов. В начале июля словацкая энергетическая компания Slovenské elektrárne сообщила о завершении процесса загрузки топлива в четвертый энергоблок АЭС "Моховце", строительство которого стартовало еще в 1987 году.
"Шесть блоков (два - на АЭС "Богунице" и четыре - на АЭС "Моховце" - ред.) к 31 декабря 2026 года, когда мы ожидаем уже выход на полную мощность четвертого блока на АЭС "Моховце", будут производить 75% всей электроэнергии, которая потребляется в Словакии. Мы - страна с самой большой долей электроэнергии, вырабатываемой на атомных электростанциях", - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская) в понедельник.
По его словам, после выхода на полную мощность четвертого энергоблока на АЭС "Моховце", Словакия сможет экспортировать около 500 МВт.ч электроэнергии.
Первые два блока АЭС "Моховце" были введены в эксплуатацию в конце 1990-х годов. Строительство третьего и четвертого блоков началось в 1987 году, однако из-за нехватки денег вскоре оно было приостановлено, возобновить работы удалось только в 2008 году. Третий блок начал подавать электроэнергию в сеть в 2023 году.
 
ГазСЛОВАКИЯРоберт ФицоFacebook
 
 
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