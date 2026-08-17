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Российский рынок акций начал торги со снижения
Российский рынок акций начал торги со снижения - 17.08.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций начал торги со снижения
Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии снижается на 0,3% по индексу, следует из данных Московской биржи. | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T08:15+0300
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии снижается на 0,3% по индексу, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.01 мск снижался на 0,30% относительно предыдущего закрытия - до 2 129,91 пункта. Московская биржа проводит утренние торги на рынке акций с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия проходит с 9.50 до 19.00 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.
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рынок, акции, торги, мосбиржа, россия
Экономика, Рынок, Акции, Торги, Мосбиржа, РОССИЯ
Российский рынок акций начал торги со снижения
Индекс Мосбиржи снизился на 0,3% относительно предыдущего закрытия, до 2 129,91 пункта
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии снижается на 0,3% по индексу, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи
с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.01 мск снижался на 0,30% относительно предыдущего закрытия - до 2 129,91 пункта.
Московская биржа проводит утренние торги на рынке акций с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия проходит с 9.50 до 19.00 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX).
В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.
Аналитики ожидают роста российского рынка акций и рубля