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Российский рынок акций начал торги со снижения

Российский рынок акций начал торги со снижения - 17.08.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций начал торги со снижения

Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии снижается на 0,3% по индексу, следует из данных Московской биржи. | 17.08.2026, ПРАЙМ

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии снижается на 0,3% по индексу, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.01 мск снижался на 0,30% относительно предыдущего закрытия - до 2 129,91 пункта. Московская биржа проводит утренние торги на рынке акций с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия проходит с 9.50 до 19.00 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.

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рынок, акции, торги, мосбиржа, россия