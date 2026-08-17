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Рынок акций РФ к закрытию снизился на 2,02%

Рынок акций РФ к закрытию снизился на 2,02% - 17.08.2026, ПРАЙМ

Рынок акций РФ к закрытию снизился на 2,02%

Российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника снизился на 2,02%, следует из данных Московской биржи. | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T19:06+0300

2026-08-17T19:06+0300

2026-08-17T19:06+0300

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника снизился на 2,02%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 2,02% - до 2 093,22 пункта, долларовый РТС - на 2,56%, до 775,65 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,67%, до 764,71 пункта.

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рынок, акции, торги, мосбиржа, ртс