https://1prime.ru/20260817/ao-872431557.html
В НАО почти все населенные пункты обеспечены топливом
В НАО почти все населенные пункты обеспечены топливом - 17.08.2026, ПРАЙМ
В НАО почти все населенные пункты обеспечены топливом
Практически все населенные пункты Ненецкого автономного округа в рамках северного завоза обеспечены дизельным топливом, дровами и пеллетами, доложила президенту | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T14:44+0300
2026-08-17T14:44+0300
2026-08-17T14:46+0300
россия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872431557.jpg?1786967168
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Практически все населенные пункты Ненецкого автономного округа в рамках северного завоза обеспечены дизельным топливом, дровами и пеллетами, доложила президенту России Владимиру Путину губернатор Ирина Гехт. В понедельник глава государства встретился в Кремле с главой Ненецкого автономного округа. "Что касается северного завоза, уже практически все населенные пункты обеспечены дизельным топливом на зиму, дровами, пеллетами. И здесь тоже своевременно проведенная закупка, выстроенная логистика позволили нам уже сейчас практически реализовать северный завоз", - сказала Гехт на встрече.
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россия, владимир путин
В НАО почти все населенные пункты обеспечены топливом
Гехт: почти все населенные пункты Ненецкого автономного округа обеспечены топливом
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Практически все населенные пункты Ненецкого автономного округа в рамках северного завоза обеспечены дизельным топливом, дровами и пеллетами, доложила президенту России Владимиру Путину губернатор Ирина Гехт.
В понедельник глава государства встретился в Кремле с главой Ненецкого автономного округа.
"Что касается северного завоза, уже практически все населенные пункты обеспечены дизельным топливом на зиму, дровами, пеллетами. И здесь тоже своевременно проведенная закупка, выстроенная логистика позволили нам уже сейчас практически реализовать северный завоз", - сказала Гехт на встрече.