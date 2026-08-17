https://1prime.ru/20260817/ao-872431557.html

В НАО почти все населенные пункты обеспечены топливом

В НАО почти все населенные пункты обеспечены топливом - 17.08.2026, ПРАЙМ

В НАО почти все населенные пункты обеспечены топливом

Практически все населенные пункты Ненецкого автономного округа в рамках северного завоза обеспечены дизельным топливом, дровами и пеллетами, доложила президенту | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T14:44+0300

2026-08-17T14:44+0300

2026-08-17T14:46+0300

россия

владимир путин

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Практически все населенные пункты Ненецкого автономного округа в рамках северного завоза обеспечены дизельным топливом, дровами и пеллетами, доложила президенту России Владимиру Путину губернатор Ирина Гехт. В понедельник глава государства встретился в Кремле с главой Ненецкого автономного округа. "Что касается северного завоза, уже практически все населенные пункты обеспечены дизельным топливом на зиму, дровами, пеллетами. И здесь тоже своевременно проведенная закупка, выстроенная логистика позволили нам уже сейчас практически реализовать северный завоз", - сказала Гехт на встрече.

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россия, владимир путин