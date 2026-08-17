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Доля электромобилей в продажах новых легковых машин в России превысила 2%
Доля электромобилей в продажах новых легковых машин в России превысила 2% - 17.08.2026, ПРАЙМ
Доля электромобилей в продажах новых легковых машин в России превысила 2%
Доля электромобилей в продажах новых легковых машин в России по итогам предыдущей недели (10-16 августа) впервые превысила 2%; всего за 7 дней в стране... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T18:10+0300
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Доля электромобилей в продажах новых легковых машин в России по итогам предыдущей недели (10-16 августа) впервые превысила 2%; всего за 7 дней в стране реализовали 569 электромобилей, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков. "На минувшей неделе (10-16 августа) на российский учет постановили 569 чистых электрокаров (BEV). Доля этого сегмента впервые достигла 2,2%", - написал он в своем Telegram-канале. Как отметил аналитик, неделей ранее рыночная доля электромобилей составляла 1,5%, а за первые семь месяцев 2026 года она составила 0,8%. Самой продаваемой моделью электромобилей на минувшей неделе стал UMO 5 (184 штуки). Следом идут Evolute I-Joy (120 штук) и Changan Qiyuan Q05 (116 штук). При этом Целиков отмечает снижение продаж электромобилей Avatr (52 штуки).
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бизнес, россия
Доля электромобилей в продажах новых легковых машин в России превысила 2%
"Автостат": доля электромобилей в продажах новых машин в России превысила 2%
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Доля электромобилей в продажах новых легковых машин в России по итогам предыдущей недели (10-16 августа) впервые превысила 2%; всего за 7 дней в стране реализовали 569 электромобилей, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.
"На минувшей неделе (10-16 августа) на российский учет постановили 569 чистых электрокаров (BEV). Доля этого сегмента впервые достигла 2,2%", - написал он в своем Telegram-канале.
Как отметил аналитик, неделей ранее рыночная доля электромобилей составляла 1,5%, а за первые семь месяцев 2026 года она составила 0,8%.
Самой продаваемой моделью электромобилей на минувшей неделе стал UMO 5 (184 штуки). Следом идут Evolute I-Joy (120 штук) и Changan Qiyuan Q05 (116 штук). При этом Целиков отмечает снижение продаж электромобилей Avatr (52 штуки).