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Экспорт Азербайджана в Армению составил 17,4 миллиона долларов
Экспорт Азербайджана в Армению составил 17,4 миллиона долларов - 17.08.2026, ПРАЙМ
Экспорт Азербайджана в Армению составил 17,4 миллиона долларов
Азербайджан в январе-июле экспортировал в Армению товаров на общую сумму 17 миллионов 372 тысячи долларов, сообщили РИА Новости в азербайджанском... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T13:39+0300
2026-08-17T13:39+0300
2026-08-17T13:39+0300
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БАКУ, 17 авг – ПРАЙМ. Азербайджан в январе-июле экспортировал в Армению товаров на общую сумму 17 миллионов 372 тысячи долларов, сообщили РИА Новости в азербайджанском государственном таможенном комитете. "В январе-июле текущего года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на 29 миллиардов 216 миллионов, что на 1,3% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. За этот период Азербайджан экспортировал в Армению товаров на сумму 17 миллионов 372 тысячи долларов", - сообщили в комитете. По данным азербайджанской гостаможни, из внешнеторгового оборота республики 19 миллиардов 336 миллионов пришлось на долю экспорта, а 9 миллиардов 881 миллионов - на долю импорта. "Экспорт вырос на 27%, а импорт сократился на 27,4%. В итоге во внешней торговле образовалось положительное сальдо в размере 9 миллиардов 455 миллионов, что в 5,9 раза больше в годовом сравнении", - сообщили в гостаможне. Азербайджан в конце октября 2025 года снял запрет на транзит грузов для Армении через свою территорию. В рамках транзитных перевозок из России в Армению через Азербайджан уже поставлено около 36 тысяч тонн зерна, свыше 8 тысяч тонн удобрений, 133 тонны алюминия и 68 тонн гречневой крупы, 414 тонн антрацита и 1 026 тонн пропана. Помимо транзита, продолжается и экспорт нефтепродуктов из Азербайджана в Армению. К настоящему времени экспортировано более 14 тысяч тонн дизельного топлива, а также около 5 тысяч тонн бензина марок Аи-92 и Аи-95.
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мировая экономика, азербайджан, армения
Мировая экономика, АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ
Экспорт Азербайджана в Армению составил 17,4 миллиона долларов
Азербайджан за полгода экспортировал в Армению товаров на 17 миллионов долларов
БАКУ, 17 авг – ПРАЙМ. Азербайджан в январе-июле экспортировал в Армению товаров на общую сумму 17 миллионов 372 тысячи долларов, сообщили РИА Новости в азербайджанском государственном таможенном комитете.
"В январе-июле текущего года Азербайджан
провел торговые операции с зарубежными странами на 29 миллиардов 216 миллионов, что на 1,3% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. За этот период Азербайджан экспортировал в Армению
товаров на сумму 17 миллионов 372 тысячи долларов", - сообщили в комитете.
По данным азербайджанской гостаможни, из внешнеторгового оборота республики 19 миллиардов 336 миллионов пришлось на долю экспорта, а 9 миллиардов 881 миллионов - на долю импорта. "Экспорт вырос на 27%, а импорт сократился на 27,4%. В итоге во внешней торговле образовалось положительное сальдо в размере 9 миллиардов 455 миллионов, что в 5,9 раза больше в годовом сравнении", - сообщили в гостаможне.
Азербайджан в конце октября 2025 года снял запрет на транзит грузов для Армении через свою территорию. В рамках транзитных перевозок из России в Армению через Азербайджан уже поставлено около 36 тысяч тонн зерна, свыше 8 тысяч тонн удобрений, 133 тонны алюминия и 68 тонн гречневой крупы, 414 тонн антрацита и 1 026 тонн пропана.
Помимо транзита, продолжается и экспорт нефтепродуктов из Азербайджана в Армению. К настоящему времени экспортировано более 14 тысяч тонн дизельного топлива, а также около 5 тысяч тонн бензина марок Аи-92 и Аи-95.